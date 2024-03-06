進軍東京食品展！黃偉哲率「台南號」把好物推向國際

2024東京國際食品展(FOODEX JAPAN 2024)昨天在日本東京國際展示場盛大開展，台南市長黃偉哲率領多家在地優秀的多家農漁會、加工廠、食品業、伴手禮業者，集結成「台南號」強勢問鼎東京食品展，推出多達80種以上的優質產品，都是瞄準日本與海外消費者喜好的一時之選。

黃偉哲昨天出席台灣館開幕儀式力推台南最夯的好產品，駐日大使謝長廷也特別在開幕式後來到台南攤位，一口氣試吃了許多款產品，大呼美味，為台南好物產的品質掛保證。

黃偉哲在致詞時提到，很高興有機會把台南優質農特產品介紹給大家，大家想到台南的時候，不要只想到台積電，事實上今年是台南400年，在紀念台南400年歷史的同時，台南也把最好的鳳梨、芒果、文旦、芝麻、蝴蝶蘭等非常多的農產品與加工品推薦給大家，日本是非常重視食安的國家，因此台南也拿出最好的東西分享給最好的消費者。

對於這次再次參展，黃偉哲認為，在市府跟業者齊心努力下，台南盛產的農漁特產及花卉，每年參與東京食品展都非常受到日本及海外買家肯定，再再顯示台南以團體合作方式，主動走向世界行銷台南的方向是正確的，而台南憑藉豐富的農產資源、優質的農產品以及完善的產業鏈，積極參與這次展覽，不僅是將台南農產品推向國際舞台的一次絕佳機會，也是與國際買家進行深入合作的重要契機。