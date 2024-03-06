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三天兩夜上山下海遊綠島

聯合報／ 本報訊

世界級的自然景觀在綠島，火山爆發殘留的熔岩地形，沿岸迴游魚類豐富，海底景觀無敵，有行旅邀海洋研究員段文宏全程隨團解說，上山下海認識綠島生態，入住星野餐飲集團第一個旅宿品牌「Hijau 青嶼味旅行館」，還有攝影專家林澔一攝影教學。

●「綠島  我們的藍調時光」三天兩夜的旅程，將於五月七日出發。報名請洽02-8643-3926、8643-3517，或上有行旅官網https://pse.is/5nntyg

綠島 野餐

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