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星粉注意！春日限定「櫻花草莓風味拿鐵」 在家想喝就喝

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
今年春天，雀巢（Nestlé）攜手星巴克（Starbucks®）推出4款「Starbucks® At Home 星巴克®春季限定咖啡」，浪漫色彩同步捎來春之氣息。圖/雀巢提供
今年春天，雀巢（Nestlé）攜手星巴克（Starbucks®）推出4款「Starbucks® At Home 星巴克®春季限定咖啡」，浪漫色彩同步捎來春之氣息。圖/雀巢提供

屬於春天的咖啡，是何種滋味？優雅櫻花香、清新草莓甜的「櫻花草莓風味拿鐵」出列。今年春天，雀巢（Nestlé）攜手星巴克（Starbucks®）推出4款「Starbucks® At Home 星巴克®春季限定咖啡」，浪漫色彩同步捎來春之氣息。

「Starbucks At Home 星巴克®春季限定咖啡」中，浪漫回歸的「櫻花草莓風味拿鐵」，靈感來自日本星巴克門市春季限定風味，配方全新升級為迷人的咖啡香氣揉合櫻花氣息與草莓風味奶泡，喝起來更加迷人。沖煮後也可以按照個人喜好加入牛奶、奶香更濃郁，或是加入和草莓絕配的煉乳。

此次同步推出「櫻花草莓風味拿鐵膠囊」(適用雀巢多趣酷思膠囊咖啡機)，只要用雀巢多趣酷思膠囊咖啡機，簡單一鍵就能製作出超高顏值的粉色漸層奶泡。

另有春季限定綜合咖啡，選用來自拉丁美洲和東非的100%阿拉比卡咖啡豆配方，屬於星巴克烘焙色譜中度烘焙，口感圓潤順口、帶有牛奶巧克力和清新甜橙平衡又清爽，完美詮釋春暖花開時節溫潤又帶有些果香的春季氣息。其中「星巴克®Origami™春季綜合濾掛咖啡」的掛耳包裝結構，靈感啟發於日本的摺紙工藝，因此用日語的摺紙(Origami)譯音作為名稱。

「星巴克®春季限定咖啡豆」一年一度回歸，為「好市多」限定產品，即日起可至賣場選購。 此外，即日起至3/7到雀巢Facebook官方粉絲專頁完成指定步驟，還有機會獲得限量好禮。

今年春天，雀巢（Nestlé）攜手星巴克（Starbucks®）推出4款「Starbucks® At Home 星巴克®春季限定咖啡」，浪漫色彩同步捎來春之氣息。圖/雀巢提供
今年春天，雀巢（Nestlé）攜手星巴克（Starbucks®）推出4款「Starbucks® At Home 星巴克®春季限定咖啡」，浪漫色彩同步捎來春之氣息。圖/雀巢提供

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