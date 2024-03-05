41歲修杰楷收adidas新跑鞋當生日禮物 發豪語挑戰全馬破個人最佳紀錄

升格為戲劇製作人的修杰楷出席adidas SUPERNOVA新跑鞋上市記者會，當天是其41歲生日，讓他發下豪語「今年要挑戰全馬，並跑進3小時40分鐘」，還分享了自己挑選裝備的訣竅。

在去年修杰楷睽違許久，重拾慢跑運動，並花了兩個月時間訓練後就參與半程馬拉松比賽，更是締造最佳紀錄。而在參加adidas SUPERNOVA新跑鞋上市記者會前，修杰楷更透露剛從「東京馬」返台，展現了他對於慢跑的用心與熱情，因此在收到新鞋，又適逢41歲生日，因此許願今年要參加全程馬拉松，並跑進設定的目標成績。自招每次出國都會帶跑鞋的修杰楷聊到自己挑選鞋款，最注重就是「鞋底回彈反饋、整體包覆性跟支撐性」，並跟同場參與記者會的吳映潔提到，「鞋面透氣性也很重要」，因為長時間慢跑腳會腫脹，讓速度下滑。而吳映潔作為慢跑新手，則覺得鞋款「不磨腳很重要」，最好還要能休閒與運動造型都百搭；在活動後，修杰楷還自願擔任教練，相約吳映潔要一起慢跑。

吳映潔作為慢跑新手，則覺得鞋款「不磨腳很重要」，最好還要能休閒與運動造型都百搭。圖／adidas提供

adidas帶來全新SUPERNOVA系列跑鞋，分為RISE及STRIDE款，最大特色是首度採用DREAMSTRIKE+中底科技，提供柔彈與支撐性的舒適腳感。搭配輕量化網布鞋面，兼具包覆性及透氣性，能夠有效降低運動時雙腳的悶熱感；後跟枕型設計，溫柔包覆腳踝，強化支撐。 另外，adidas還自即起到3月8日推出21天試跑活動，能讓消費者把新SUPERNOVA穿回家試跑，只要覺得腳感不佳，即可將鞋款帶回原購買門市退換。

On Cloudmonster 2跑鞋，5,980元。圖／On提供

瑞士運動品牌On也呈現Cloudmonster 2新款跑鞋，將緩震、推進及獨特跑步感受全面進化，適合剛接觸跑步的日常跑者。鞋款保留第一代的超大CloudTec®雲端緩衝科技，透過鞋面、中底與推進板的更新，讓其緩震等級再提升。讓跑者在向前奔跑時能獲得充足的彈力回饋，上層 adidas SUPERNOVA STRIDE跑鞋，3,890元。 圖／adidas提供

adidas SUPERNOVA RISE跑鞋，3,890元。 圖／adidas提供

Helion™能吸收地面衝擊力且不犧牲能量反饋，讓觸地時的腳感更加輕柔。