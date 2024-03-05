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萊爾富「仙氣女神節」氣泡飲系列特價49元！限時3天「Hi Café茶拿鐵系列」憑條碼享單杯特價38元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎接38國際婦女節，萊爾富推出多項優惠小確幸，即日起至3月12日「仙氣女神節」 氣泡飲全系列特價49元。圖／萊爾富提供
迎接38國際婦女節，萊爾富推出多項優惠小確幸，即日起至3月12日「仙氣女神節」 氣泡飲全系列特價49元。圖／萊爾富提供

「38國際婦女節」是專屬於女人的重要節日之一，萊爾富精心規劃多項寵愛女神的優惠小確幸，即日起至3月12日於萊爾富門市推出「仙氣女神節」活動，祭出氣泡飲全系列特價49元優惠（不可寄杯，優惠不可併用），商品包含特大杯單杯售價55元的冰草莓風味氣泡QQ、冰葡萄風味氣泡、冰冬瓜風味氣泡、冰紅柚綠茶風味氣泡，等於打8.9折。

萊爾富推出的特大杯冰草莓風味氣泡QQ，以草莓結合氣泡為基底，再搭配葡萄QQ交織成口感豐富、充滿水果風味的飲品；另一款特大杯冰葡萄風味氣泡，以白葡萄與氣泡水結合，帶著淡淡的葡萄香氣與甜味，是款深受學生族喜愛的沁涼酸甜飲品；喜愛經典古早味一族，則可選擇特大杯冰冬瓜風味氣泡，將國人喜愛的冬瓜茶與氣泡水相結合，成為時下復古兼具創新的飲品新喝法；喜歡冰涼酸甜滋味的民眾可選擇特大杯冰紅柚綠茶風味氣泡，以酸甜紅柚搭配清爽的綠茶，再加入氣泡水，讓飲品喝起來更有層次感。

搶攻「38國際婦女節」商機，萊爾富門市推出限時3天短促優惠，3月6日至3月8日期間購買指定茶拿鐵系列，於結帳時出示特惠條碼可享單杯特價38元（不可寄杯，優惠不可併用），商品包含中杯單杯售價45元系列的熱紅茶拿鐵、熱抹茶拿鐵，以及大杯單杯售價55元系列的冰紅茶拿鐵、冰抹茶拿鐵與冰/熱炭焙鐵觀音拿鐵，等於最低6.9折起。

3月6日至3月8日萊爾富也推出指定日用品、飲品、沖調、糖果巧克力等商品享最低下殺買1送1起，像是單件售價39元的LOTTE無糖口香糖（藍莓薄荷／草莓薄荷口味）於3月6日至3月8日期間內購買可享買1送1；另外還有單件售價35元的紅茶花伝皇家奶茶470mL於結帳時出示特惠條碼享加10元多1件。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

38國際婦女節開喝，萊爾富3月6日至8日推出Hi Café茶拿鐵系列憑條碼享單杯只要38元。圖／萊爾富提供
38國際婦女節開喝，萊爾富3月6日至8日推出Hi Café茶拿鐵系列憑條碼享單杯只要38元。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi Café 茶拿鐵系列3月6日至3月8日限時3天憑條碼享優惠，單杯只要38元。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi Café 茶拿鐵系列3月6日至3月8日限時3天憑條碼享優惠，單杯只要38元。圖／萊爾富提供
萊爾富3月6日至3月8日限時3天推出指定商品最低買1送1起。圖／萊爾富提供
萊爾富3月6日至3月8日限時3天推出指定商品最低買1送1起。圖／萊爾富提供
萊爾富門市3月6日至3月8日限時推出OLISE系列指定商品，於結帳時出示特惠條碼，享單件特價69元。圖／萊爾富提供
萊爾富門市3月6日至3月8日限時推出OLISE系列指定商品，於結帳時出示特惠條碼，享單件特價69元。圖／萊爾富提供

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