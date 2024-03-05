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「泰市場」海鮮自助餐廳重磅回歸！插旗大直、調漲25%

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
鑊香滿溢的熱食窯烤區，共有近30道泰式經典美食輪番上陣。圖/晶華酒店提供
鑊香滿溢的熱食窯烤區，共有近30道泰式經典美食輪番上陣。圖/晶華酒店提供

晶華酒店集團旗下、也是全台唯一以泰式海鮮為主題的自助餐廳「泰市場」，即起於台北大直英迪格酒店四樓重新開幕，主打現流海鮮、熱食窯烤、南洋甜品三大餐區，餐檯上的料理從過去60多道增加為90多道，客單價也從平均1,200元調漲至1,500元，漲幅約25%。餐廳即日起開放預訂，3月底前周一至周四午晚餐及周五午餐可享9折優惠。

全新登場的泰市場占地154坪，規劃有149個座位，其中包含一間半開放式包廂。步入餐廳，服務團隊先以清爽芳香的「薄荷青檸椰子水」或是揉合草本及花蜜香氣的「香蘭蜜香紅茶」為食客轉換度假感的用餐心情，入座後則有專人送上泰式宮廷開胃小點「一口泰」，主廚選用手掌大小的新鮮芥蘭葉，依喜好包入花生米、蝦米、紫洋蔥、薑、檸檬、紅綠辣椒等辛香佐料，淋上以魚露和椰漿調製成的醬汁入口，充滿甜、鹹、酸、辣滋味，為豐盛的大餐揭開序幕。

泰市場招牌的「現流海鮮區」，使用來自台東成功漁港的現流魚獲製成的各式生魚片及魚生，同時也保留了招牌的生食級天使紅蝦、甜蝦與干貝，此次更加入紐西蘭淡菜與加拿大燻鮭，周末加碼提供個頭碩大的泰國蝦以及鮮甜的松葉蟹腳。

「熱食窯烤區」是由瑪莎曼羊肉串、沙嗲雞、泰式香腸等組成的燒烤檯，還有南薑椰汁水煮魚、辣味椒麻雞、黃金咖哩蟹、極厚月亮蝦餅、蝦醬空心菜及芭達雅海鮮炒飯等多達30道的經典泰式佳餚，現點現切的爐烤牛排、現點現煮的泰式海鮮湯也將輪番上陣，此外，全新推出的泰式風味披薩將由服務人員定時派送，熱騰騰上桌。

色彩繽紛的「南洋甜品區」擺滿外型豔麗的南洋風味甜品及特調飲品。為強化飲品佐餐的服務，啤酒除了台灣生啤酒之外，也加入臺虎精釀特別為泰市場獨家打造的香茅青檸啤酒，餐廳現場每日另備有4到6款南洋特色飲品供民眾無限暢飲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

地址：台北市中山區植福路200號(大直英迪格4樓)

電話：(02)8502-6100

多達30種的泰市場經典泰式料理將輪番於餐檯登場。圖/晶華酒店提供
多達30種的泰市場經典泰式料理將輪番於餐檯登場。圖/晶華酒店提供
泰市場行政主廚孔德望。圖/晶華酒店提供
泰市場行政主廚孔德望。圖/晶華酒店提供
周末餐期加碼個頭碩大的泰國蝦及鮮甜松葉蟹腳無限享用。圖/晶華酒店提供
周末餐期加碼個頭碩大的泰國蝦及鮮甜松葉蟹腳無限享用。圖/晶華酒店提供

海鮮 自助餐廳 英迪格酒店

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