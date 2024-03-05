走跳世界／東非奇觀 震撼之旅 空中俯瞰百萬動物大遷徙

這是許多人的旅行夢想清單，也是此生必遊之地。追尋著動物大遷徙的行跡，在廣漠的灰沙揚起之地，感受一場前所未有視覺與心靈的強烈撞擊。

每年7到10月，是前往探尋東非野生動物大遷徙的最佳時機，數以百萬計的動物大隊浩浩蕩蕩的橫越非洲大地，這場絕妙的「世界十大奇景」之一，有行旅選在最佳時間出團，安排走訪兩大野生動物國家公園、三個世界自然遺產國家保護區，以及達人兼旅遊作家沈正柔帶隊，體驗這場人生至極的深刻感動。

到馬賽馬拉乘坐熱氣球，升空俯瞰動物大遷徙。攝影／Jason Hafso

百萬隊伍拚搏前行

「大遷徙」並非年度盛事，而是動物們終其一生的馬拉松，隨著季節變換，追尋豐美水草而居，以塞倫蓋蒂國家公園為圓心的遷徙路徑，角馬、斑馬、瞪羚為三大主力，百萬隊伍為生命拚搏前行。

高溫潮濕的夏季，動物聚集在塞倫蓋蒂大草原東南面，5月之後進入乾季，便逐漸往北邊的馬賽馬拉保留地移動，7到9月會經過凶險的馬拉河，須得衝越虎視眈眈的鱷魚群，生死交戰間，是動物大遷徙最壯烈的場面。

跟著達人安全、近距離的觀察野生動物。圖／沈正柔提供

塞倫蓋蒂國家公園

塞倫蓋蒂國家公園（Serengeti National Park）位於位於坦尚尼亞北部，馬賽語意即「無垠的草原」，豐美草原覆蓋大地，成為斑馬、野牛、獅子、牛羚、非洲象等動物的生活地，1981年列入世界自然遺產，這裡也是動物大遷徙的中心場地，百萬牛羚和斑馬、瞪羚，年年在草原演出追逐飲水及食草的戲碼，獅子、花豹、獵豹、鬣狗則尾隨獵食。

馬賽馬拉國家保留地

馬賽馬拉國家保留地（Masai Mara National Reserve）位於肯亞西南部，與坦尚尼亞北部的塞倫蓋蒂相接，面積超過1500平方公里，是肯亞最大動物保護區。每年7到9月是馬賽馬拉最熱鬧的時節，超過兩百萬隻動物橫渡有「非洲血河」之稱的馬拉河。行程安排在此搭乘熱氣球，從空中俯瞰看動物們朝地平線的盡頭奔馳。

此行的領航專家沈正柔。圖／沈正柔提供

達人帶路

沈正柔 對東非生態瞭若指掌

旅遊作家沈正柔曾任《中國時報》、《聯合報》與美國洛杉磯《世界日報》編輯、記者，累積豐厚的自然觀察和人文素養，2000年後傾心自然生態，雲遊世界各國，出版多本旅遊相關著作。多次前往東非旅遊的他，對當地生態瞭若指掌，除了動物大遷徙重點區域，還將帶領旅人深入格龍格羅保護區，此地以獅子密度最高聞名，以及乘船遊覽奈瓦夏湖，尋覓河馬及水鳥蹤跡。

如果你想去

「東非 自然奇觀之旅」11天8夜旅程，出團時間為7月28日至8月7日，

報名可洽：02-8643-3543、8643-3905、8643-3926、8643-3517，

或瀏覽有行旅官網：https://bit.ly/4bEtAUM