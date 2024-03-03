G-SHOCK注意了！BAPE「平替版」皇家橡樹腕表來搶市 居然還是爆紅聯名款

日本潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE）的新品向來都是話題保證，特別是旗下的BAPEX系列腕表，過去推出過像是「百事可樂圈」、「中東面」、「彩虹圈」等市場炙手可熱的設計，同時外型又像是勞力士，因此備受熱議。

即使市場評價兩極，但銷售數字才是一切，由BAPE出品的腕表，雖然有仿冒或抄襲的嫌疑，可是對於口袋不深，卻想擁有高級表款熱門設計的消費者，不啻為另一選擇，因此還是很搶手。正當眾人以為，BAPE就是緊跟在勞力士後面時，卻在這季推出全新的TYPE 9 BAPEX®系列表款，有著極為簡約和洗鍊質感的外型，提供金、銀兩種配色。但熟悉或喜愛鐘表的人，一眼就能辨識出，這號稱全新的樣式，便是從頂級品牌愛彼表（Audemars Piguet）著名的皇家橡樹系列而來。

A Bathing Ape TYPE 9 BAPEX®系列腕表，鍍金色精鋼表殼、表鍊，18,399元。圖／A Bathing Ape提供