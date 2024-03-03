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G-SHOCK注意了！BAPE「平替版」皇家橡樹腕表來搶市 居然還是爆紅聯名款

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
A Bathing Ape推出全新的TYPE 9 BAPEX®系列表款，有著極為簡約和洗鍊質感的外型，提供金、銀兩種配色。圖／A Bathing Ape提供
A Bathing Ape推出全新的TYPE 9 BAPEX®系列表款，有著極為簡約和洗鍊質感的外型，提供金、銀兩種配色。圖／A Bathing Ape提供

日本潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE）的新品向來都是話題保證，特別是旗下的BAPEX系列腕表，過去推出過像是「百事可樂圈」、「中東面」、「彩虹圈」等市場炙手可熱的設計，同時外型又像是勞力士，因此備受熱議。

即使市場評價兩極，但銷售數字才是一切，由BAPE出品的腕表，雖然有仿冒或抄襲的嫌疑，可是對於口袋不深，卻想擁有高級表款熱門設計的消費者，不啻為另一選擇，因此還是很搶手。正當眾人以為，BAPE就是緊跟在勞力士後面時，卻在這季推出全新的TYPE 9 BAPEX®系列表款，有著極為簡約和洗鍊質感的外型，提供金、銀兩種配色。但熟悉或喜愛鐘表的人，一眼就能辨識出，這號稱全新的樣式，便是從頂級品牌愛彼表（Audemars Piguet）著名的皇家橡樹系列而來。

A Bathing Ape TYPE 9 BAPEX®系列腕表，鍍金色精鋼表殼、表鍊，18,399元。圖／A Bathing Ape提供
A Bathing Ape TYPE 9 BAPEX®系列腕表，鍍金色精鋼表殼、表鍊，18,399元。圖／A Bathing Ape提供

在市場上，Casio旗下的G-SHOCK早有被消費者暱稱為「農家橡樹」的2100系列腕表，說明了具有8角型表圈的設計，多麼受到歡迎。然而BAPE的TYPE 9 BAPEX®系列表款外觀，更是貼近「皇家橡樹」的款式，除了沒有招牌格紋表面與螺絲釘之外，獨特造型表圈與表鍊，幾乎可說是如出一轍。如果拿去與愛彼表和設計師Matthew Williams的1017 ALYX 9SM聯名款相比，相似程度更高。而且TYPE 9 BAPEX®系列全表使用精鋼打造，配備自動上鍊機芯，售價不到2萬元，絕對是動輒百萬元起跳的皇家橡樹聯名款的最佳「平替版」。

A Bathing Ape TYPE 9 BAPEX®系列腕表，精鋼表殼、表鍊，18,399元。圖／A Bathing Ape提供
A Bathing Ape TYPE 9 BAPEX®系列腕表，精鋼表殼、表鍊，18,399元。圖／A Bathing Ape提供

消費者 腕表 設計師

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