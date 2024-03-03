2024秋冬巴黎時裝周／Off-White的華麗轉身 重塑品牌經典、頌揚黑人文化影響

於現任藝術總監Ibrahim Kamara帶領下，重返巴黎時裝周的Off-White讓眾人感到驚喜，不僅能看到過去熟悉的運動與街頭文化元素，更展現滿滿活力感，彷彿重生一般。而私下或是在鏡頭前時常選穿Off-White服裝的韓團Seventeen成員Dino、品牌已故創辦人Virgil Abloh好友也是網球傳奇的小威廉絲等人都特地來捧場。

Off-White的2024秋冬系列，靈感源自Ibrahim Kamara對於當代及長久以來黑人影響全球文化的反思。於是透過跟運動品牌Wilson的合作，加入許多籃球 、網球或是美式足球的服裝元素，以及融入類似非洲傳統民族服飾的編織圖騰，來呈現Ibrahim Kamara的概念，以及致敬自己的出身。而這季不同於他剛接任Off-White設計兵符時那樣的水土不服，反而是讓Virgil Abloh的經典風格再進化，因此謝幕時獲得滿堂彩。像是招牌的箭頭Logo被重新詮釋，而骰子圖案大量點綴於服裝上，甚至成為秀場上巨大又閃耀的裝置物。

現任藝術總監Ibrahim Kamara把各種元素共冶一爐，讓Off-White 2024秋冬系列既不突兀，反而有著新鮮感與活力。圖／摘自instagram

Ibrahim Kamara把上述的各種風格和品牌DNA，以及讓人想不到的細節，如能裝載工具的皮套、抽繩、丹寧布料，和工裝常見的多口袋，同時還使用螢光綠來貫穿整個系列，既不突兀，反而有著新鮮感與活力。除此之外，Ibrahim Kamara對於高級時裝的著迷，也體現在其中，繃帶式設計成為洋裝或是妝點於軍裝外套與西裝上，以及排列成如肋骨條狀的單品套在無袖稱襯衫與裙裝。最後，Off-White還推出秀場模特兒也穿著的限量T恤，讓消費者能體驗「即看即買」。

私下或是在鏡頭前時常選穿Off-White服裝的韓團Seventeen成員Dino現身品牌大秀。圖／摘自instagram

品牌已故創辦人Virgil Abloh好友也是網球傳奇的小威廉絲出席Off-White 2024秋冬大秀。圖／摘自instagram

Off-White 2024秋冬系列服裝細節。圖／摘自instagram

Off-White 2024秋冬系列，從秀場到服裝細節，有著滿滿的品牌DNA呈現。圖／摘自instagram

Off-White 2024秋冬系列服裝細節。圖／摘自instagram