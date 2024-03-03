拾玖茶屋、無飲好喝嗎？2024十大明星手搖飲來了

名人IP就是開店成功關鍵嗎？

身為「手搖飲王國」的台灣，全台有近2萬6千家的飲料店，每條街都至少有兩、三家手搖店，店量近10年成長近3倍。許多藝人、網紅也看準這項商機，紛紛自己出來投資、開店。在這些明星光環的加持下，不僅能吸引一波粉絲的買氣，更能帶起個人品牌的流量。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查近一年網友討論度最高的「明星網紅」手搖店，看看榜單上有沒有你的私藏飲料愛店呢？

image source：FB／再睡5分鐘 NAP TEA





NO.10 周杰倫—麥吉 machi machi

被網友稱為「台北東區最美手搖飲」、「周董、昆凌經營」的麥吉machi machi，在周杰倫《說好不哭》的MV中出現而一砲而紅。麥吉創立於2018年，是台灣原創的外賣飲料品牌，全球多達32間分店，不僅店面裝潢文青可愛，最吸引人的就是他們的瓶裝飲料。



用透明塑膠瓶裝的漸層飲料是麥吉的人氣商品之一，推出了「奶酪紅茶拿鐵」、「烤布蕾紅茶拿鐵」、「烤布蕾紅茶拿鐵」等甜點系飲品，濃厚滑順的奶酪搭配各種飲料都非常順口，網友評價，「好拍又好喝的飲料！」、「店面的撞色椅子超可愛」、「把甜點和飲料結合得很完美」。

NO.9 謝承均—黛黛茶 DailyDae

由八點檔男演員謝承均所開設的黛黛茶DailyDae，從台中店擴展到台北，店面的英倫老洋房搭配紅磚牆，呈現出典雅的奢華感，讓人彷彿一秒飛到歐洲，整體視覺與飲品一樣，都有滿滿的歐式復古感，主打以大吉嶺紅茶、紅玉紅茶為基底的飲品，醇香的紅茶底蘊透過店家精心的調配，每一款飲品都大獲好評。



除了手搖飲，他們家的蛋糕也是招牌之一，不僅價格平易近人，造型精緻又好吃，檸檬口味的戚風蛋糕每天都限量，糕體細膩濕潤，喜歡吃酸的朋友絕對會迷上！

NO.8 無尊—無飲

在電視上搞笑又無厘頭的藝人無尊也加入了手搖飲戰場，秉持著傳承台灣好茶的精神與茶商、茶農合作，在圈內朋友的支持下得到了超高的曝光度，同時也讓更多人品嘗到了台灣經典的好滋味。



無飲打破了傳統茶行的印象，結合現代咖啡廳、網美餐廳等形式，試圖拉近茶飲與年輕族群的距離，是少數沒有使用茶桶的飲料店，以「給我45秒，我給你全世界最新鮮的茶」為口號，透過擁有茶園背景的合作夥伴，不論是在茶的口味提升或者茶品研發上都相當重視。熱銷冠軍是最經典的「珍珠奶茶」，濃醇奶香根本是台灣人的最愛。

NO.7 黑人 陳建州—春陽茶事

由「黑人」陳建州所投資的「春陽茶事」，先前因黑人被捲入性騷案件，遭到網友抵制，不過加盟主紛紛出面喊話，黑人最大的收入來源並非手搖飲店，群眾聯手抵制是傷害加盟主和員工，希望網友不要隨風起舞。



「春陽茶事」的核心概念為發揚台灣優質的茶文化，在原物料上注重選擇優質的台灣茶葉作為飲品的基礎，將傳統的台灣茶與現代手搖飲料結合，希望能讓顧客能夠品嚐到道地台灣茶香，網友表示，「招牌檸檬蜜烏龍的培火香氣一點也不澀」、「冬瓜檸檬裡面的粉條超滑嫩」、「他們家的紅茶有很特別的水果香氣」。

NO.6 欸你這週要幹嘛—有飲 Youin

由人氣Youtuber「欸你這週要幹嘛」的成員弟弟阿勳、室友Miffy於2021年所開設的飲料店，在2022年又擴展了3間分店，獲得超高的熱度。有飲的店面整體是走暖色調，搭配花磁磚圖樣的牆面與毛玻璃窗，完全符合時下年輕人愛的「文青懷舊風」，就如他們所推出的飲品，試圖以一系列富含創意又兼具復古感的飲品喚起大家兒時的記憶。



飲品的基底茶是斯里蘭卡紅茶、綠茶、四季春與古早味紅茶，再衍生出奶霜系列、奶茶系列、拿鐵系列、果茶系列、水果優格系列、水果氣泡飲系列，多樣的搭配絕對能滿足各種口味的顧客。

NO.5 廖老大—阿娘喂！ 廖老大

「賽車教父」廖老大於2022年以一場與中國網紅「傑尼龜」隔空交火的賽車一炮而紅，憑著爆紅人氣開始當起直播主，以直率的風格累積了一票忠實粉絲，跨足飲料界經營「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」手搖品牌，巔峰時期曾展店至513間加盟店。不過在顧客接連抱怨品質不佳、廖老大親自點名3家加盟店難喝等爭議後，只剩下約120家加盟店。



「阿娘喂！廖老大」是以台灣風味為主的茶坊連鎖店，提供各種冷熱飲品和小吃，讓顧客感受到濃濃的鄉土味，雖然目前有近一百間的加盟店，不過網友對他們家的飲品褒貶不一，醫生沈政男則公開評價「（招牌打龜紅茶）就是檸檬紅茶」。

NO.4 Peter—萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop

被譽為最帥飲料店老闆的Peter，曾是台灣男團可米小子的前成員，在幾乎飽和的飲料市場下，他所開設的「萬波」仍成功竄紅，不到兩年的時間便在手搖界佔有一席之地，每每出新品都能造成話題，成為了時下年輕人最喜愛的飲料品牌之一。



「萬波」是來自台灣眷村的傳統茶飲料品牌，堅持每一款茶葉都要用道地的台灣茶，並且不斷在口味上推陳出新，Peter也會親自進行縝密的市場調查，試圖打造出貼近年輕族群的飲料品牌，話題飲品「紅豆粉粿」、「紫米芋芋椰奶」、「素美婷粉圓冰」都曾造成民眾搶購熱潮。

NO.3 滴妹—再睡5分鐘 NAP TEA

由人氣YouTuber滴妹所創辦的「再睡五分鐘」擁有著超高人氣，剛開幕時甚至需要排5個小時才能買到！透過滴妹良好的個人形象，在曝光推廣上佔有非常大的優勢，配合聯名又能擴大品牌價值、拓展市場。



「再睡五分鐘」以「讓每天多一點療癒」為核心概念，致力成為帶給人療癒的品牌，並且主打米其林認證的鮮乳飲品。他們家最具特色的品項就是「棉被」厚奶蓋，使用鮮奶油及鮮乳坊特A級鮮乳打發而成，創造超絲滑綿密口感，鹹香的奶蓋能讓茶香味更加突出，網友們都讚道，「本來以為只是網紅效應，沒想到真的好喝」、「感覺有在認真做飲料」。

NO.2 蕭敬騰—署茗職茶@AtTea

金曲歌王蕭敬騰繼「老蕭拌麵」大獲成功後，又跨足飲料界，創立了「署茗職茶@AtTea」，據悉他從品牌開發、職前訓練、裝潢等全部親力親為，投資大約1500萬元，在圈內擁有好人緣的他，也透過眾大咖張震、林柏宏、舒淇等人的大力推薦，大幅增加了品牌曝光度。

署茗職茶@AtTea為質感茶飲品牌，以茶的文化結合現代網路常用的「@署名」概念，致予顧客一杯杯專屬茶飲，主打的「蕭署現萃茶」、「蕭魂芝士霜降」兩大系列，試圖呈現茶飲最純粹的風味，希望能像音樂一般撫慰顧客的心靈。

NO.1 Toyz—拾汣茶屋

爭議滿滿的遊戲實況主ToyZ於2023年成立了手搖品牌「拾汣茶屋」，雖然店舖一度傳出違建問題，但仍然不妨礙許多人朝聖嘗鮮。「拾汣茶屋」試圖以品質好又價格實在來吸引購買人潮，Toyz在直播中表示，想打破整個飲料界的市場行情，使用跟其他品牌相比更好、售價卻更低的茶葉，「我會把整個台灣所有的飲料店品牌全部打趴！至少在價格這個上面，至少在原物料公布，沒人敢出來打我臉一樣」。



其中最具話題的「19塊原茶」也獲得網友不錯的評價，「以為跟便當店紅茶差不多，沒想到茶味很濃」、「愛泡茶的人會喜歡」、「跟市面上一二線的店家差不多好喝，但便宜很多」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年02月27日至2024年02月26日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『明星手搖飲店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統