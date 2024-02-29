快訊

只為看富士山！中資飯店不認砍日鄰居23棵樹、灑除草劑 員工曝：監視器全拍到

彰化三姊弟遭撞飛後7天…姊姊器官功能恢復近八成 腦部要加油

快改道！ 國1北上3車和貨櫃車追撞 新營交流道至嘉義系統封閉

汰弱留強　王品旗下外帶烤鴨品牌「來滋烤鴨」今熄燈

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
王品旗下品牌來滋烤鴨 Let's DUCK 宣布熄燈。王品提供
王品旗下品牌來滋烤鴨 Let's DUCK 宣布熄燈。王品提供

餐飲龍頭王品旗下主打外帶烤鴨品牌「來滋烤鴨」今為最後營業日。王品表示，2021年底因應疫情而成立的來滋烤鴨，在疫情過後消費者習慣回到餐廳內用，現有兩家門店包括新店北新店、中和捷運南勢角店將結束營業，同仁將轉入集團其他品牌繼續服務，相關福利、年資、權益，不受任何影響。

王品表示，集團以多品牌為發展策略，自2018年以來，台灣已開出青花驕、享鴨、和牛涮、肉次方、初瓦等超過10個新品牌，在多品牌、多角化策略下，王品集團積極評估市場特性與盤點既有資源，嚴守財務紀律、調整品牌組合及經營規模，積極「汰弱留強」，提升經營效率，希望「持盈保泰」達到最佳經營配置。期許符合消費者的期待，也能兼顧同仁及投資人的權益。

王品強調，仍然看好台灣消費力，持續關注餐飲市場動態，調整營運資源，提升營運績效。王品集團2024年將徵才超過1200人，未來會持續精進、擴張品牌及店數，帶給消費者最美味的餐點和服務，維持在台灣餐飲市場的優勢競爭力。

品牌 消費者 烤鴨

延伸閱讀

王品汰弱留強 這個品牌因疫情而生 今宣布熄燈

王品狂撒億元好禮 六大鍋開涮送千元機票購票金

老饕必買的奶油酥餅！ 「裕珍馨」台北101店營業到2/29熄燈

獨／饕客哭哭！全台第一名三明治「LBC」熄燈 粉絲不捨：太可惜

相關新聞

Q2出國團費持續看漲 散客飛日本機票有望降2成

疫後旅遊復甦，國外旅遊持續熱門，旅行業品質保障協會今公布第二季（4至6月）合理團費，各線團費普遍仍是上漲趨勢，其中，國人...

王品汰弱留強 這個品牌因疫情而生 今宣布熄燈

王品（2727）2021年底因應疫情而成立的品牌「來滋烤鴨」今日為最後營業日，該品牌以外帶為主，在疫情過後，消費者習慣回...

睿智的見證 勞力士、芝柏、歐米茄 「隕石」表曬滄桑

天外飛來的隕石，常帶來無窮想像：歷經風霜、為星辰與太虛所磨難，終於來到了地球與人類文明相遇。芝柏（Girare Perr...

男士正裝也可以超時髦！路易威登New Formal新續篇章

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出「New Formal」2024秋冬男士正裝系，為跨越春季正裝系列的...

全支付日本也能用！攜手「PayPay」百萬家店鋪都能刷 限時最高享30%回饋

最近正準備前往日本賞櫻的民眾，全支付趕快申請起來！全支付宣布即日起開通跨境支付服務進入日本，首波開放合作對象為軟銀集團旗...

Gap再攜手紐約時尚傳奇致敬丹寧文化 和服牛仔外套、經典連帽上衣必入手

Gap藉由最具代表性的Logo連帽上衣開啟與紐約時尚傳奇Dapper Dan的合作，此次全新聯名系列也推出4款新配色款，成為雙方合作的核心單品。同時，還加入品牌的丹寧文化基因，打造兼具街頭元素與復古質感的全新設計。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。