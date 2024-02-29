汰弱留強　王品旗下外帶烤鴨品牌「來滋烤鴨」今熄燈

餐飲龍頭王品旗下主打外帶烤鴨的品牌「來滋烤鴨」今為最後營業日。王品表示，2021年底因應疫情而成立的來滋烤鴨，在疫情過後消費者習慣回到餐廳內用，現有兩家門店包括新店北新店、中和捷運南勢角店將結束營業，同仁將轉入集團其他品牌繼續服務，相關福利、年資、權益，不受任何影響。

王品表示，集團以多品牌為發展策略，自2018年以來，台灣已開出青花驕、享鴨、和牛涮、肉次方、初瓦等超過10個新品牌，在多品牌、多角化策略下，王品集團積極評估市場特性與盤點既有資源，嚴守財務紀律、調整品牌組合及經營規模，積極「汰弱留強」，提升經營效率，希望「持盈保泰」達到最佳經營配置。期許符合消費者的期待，也能兼顧同仁及投資人的權益。

王品強調，仍然看好台灣消費力，持續關注餐飲市場動態，調整營運資源，提升營運績效。王品集團2024年將徵才超過1200人，未來會持續精進、擴張品牌及店數，帶給消費者最美味的餐點和服務，維持在台灣餐飲市場的優勢競爭力。