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到日本消費更方便 全聯旗下全支付攜手Paypay插旗日本

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全支付宣布插旗日本，民眾出示全支付日本版APP內的PayPay QR Code消費即可筆筆享最高30%優惠。圖/全聯提供
全支付宣布插旗日本，民眾出示全支付日本版APP內的PayPay QR Code消費即可筆筆享最高30%優惠。圖/全聯提供

全聯旗下全支付宣布跨境支付服務進入日本，今日全面開通使用，首波開放合作對象為軟銀集團旗下行動支付品牌，在日本國內用戶突破6000萬人，擁有超過上百萬支付據點的PayPay，台灣消費者在日本PayPay合作店可使用「全支付」掃碼支付，為海外消費帶來更便利的支付體驗。

根據統計2023年赴日旅遊人次已逾422萬人，榮登台灣人出國旅遊最愛去的國家；日本觀光廳公布2023年度外國訪日旅客消費數據顯示，台灣訪日旅客的消費金額排行第一，總計達到7786億日圓（約新台幣1691億元），日本不僅為最受國人青睞的首選旅遊地，且台灣人赴日旅遊消費力驚人。

全支付表示，隨著進入春季，國人赴日旅遊熱潮也將來臨，3月、4月更是日本旅遊賞櫻的最佳時節，赴日旅遊跨境消費不用再擔心跨境刷卡手續費或是匯率波動等問題，全支付APP將自動幫消費者計算。

全支付指出，今後赴日旅遊只要打開全支付APP，於PayPay日本上百萬間合作店家皆可使用，多元通路類型涵蓋日本便利商店、知名連鎖超市、藥妝店、百貨、餐廳、3C家電量販店、美容、商店街等台灣旅客最喜愛造訪的觀光目的地。

全支付表示，民眾在日本只要「出示全支付日本版APP內的PayPay QR Code」或打開全支付APP內掃碼器「掃描PayPay 合作店家QR code」皆可付款；實際支付金額將直接換算為新台幣顯示在APP畫面上，可選擇「全支付帳戶」或「銀行帳戶」兩種方式付款，使用流程上與在國內支付交易非常相似，不需再額外學習即可輕鬆駕馭。

全支付總經理游金榮表示，全支付上線一年多，產品發展始終從需求面切入，往往思考「消費者需要什麼，就提供什麼服務」，進而擴及通路的方便性及廣泛性；將消費者、合作夥伴、店家、金融服務串在一起；日本跨境支付服務上線將再創里程碑，全支付期望以最便利簡單的方式打破海外交易支付的繁瑣及高成本，讓台灣消費者跨境掃碼支付無國界。

游金榮也說，下一階段也會繼續朝其他國家拓展，持續創造一個以服務為核心價值的APP。

日本 消費者

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