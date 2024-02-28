環球購物中心228兩天美食優惠 飲品咖啡冰淇淋買一送一

今天是228假期，即使今年不是連假，但許多民眾仍有一日出遊行程，Global Mall環球購物中心集結近60家品牌推出2月28日買一送一、第二件半價或7折起，以及針對四年一次2月29日生日壽星獨享優惠，從早餐到晚餐以及下午茶、飲品、甜點、伴手禮通通都能享好康。還可搭配「逢9會員日」，2月29日全台8店消費享點數3倍贈、環球Online當日線上消費扣點數100點可現折100元。

假日就是要用美食犒賞自己，Global Mall多款美食享2月28日限定優惠，包括新北中和、桃園A8、板橋車站指定星巴克門市推限時買一送一，憑星巴克官方平台指定活動訊息截圖，即可於2月28日至29日上午11時至晚間8時購買兩杯特大杯相同飲品享買一送一。桃園A8、板橋車站、屏東市路易莎為指定飲品第二杯半價。

此外，桃園A19復興空廚美式咖啡、新左營車站91°N Lounge美式咖啡、粥老大指定飲品皆可享買一送一。新北中和、板橋車站、屏東市COLD STONE推出2月28至29日中杯以上冰淇淋買一送一；桃園A8推出沐白「芋圓仙草凍鮮奶」、日春木瓜牛奶「綜合果汁」享第二杯半價。

桃園A8聖巴黎焦糖滷味單筆消費滿100元即贈滷蛋、甜不辣、百頁、米血任選一，或是Fungo芳菓指定袋裝果乾買一送一；南港車站島瓜滷味「極品天翅(鴨翅*8)」，原價320元、優惠價220元，或是頂呱呱雙人分享餐原價364元、優惠價319元。

新左營車站懿品乳酪菓子手造所買5入加州乳酪送9入乳酪球一盒、手信坊米大福買一送一。新北中和、板橋車站咖樂迪咖啡農場2月28日至29日推出「柔和咖樂迪咖啡豆」原價120元、買一送一。新北中和、桃園A19也有各式異國美食好康優惠。

歡慶每四年一次的2月29日到來，Global Mall也推出229生日壽星好康。南港車站推靜岡勝政日式豬排2月29日當天點小份里肌豬排套餐、腰內豬排套餐，立即升級為中份套餐，再加贈腰內豬排一塊，壽星出示身分證明還能獲贈蛋糕；新北中和則彙集近15家品牌一起為壽星慶生，只要出示身分證明即可享多元好康，TGI FRIDAYS推2月壽星出示證明即可享「炭烤豬肋排」買一送一，欣葉小聚、瓦城、時時香、開飯川食堂、韓虎嘯則贈送壽星指定甜點或飲品；麵家三士點任一主餐即贈送推薦料理一份、BELLINI Pasta Pasta單桌消費滿600元送奶酥麵包、于記杏仁享冷杏仁豆腐買一送一；林口A9則推出示229出生證件，國賓麵包房贈限量貝果一個。