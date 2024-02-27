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李英愛、凱特摩絲現身Bottega Veneta秀 時尚有「魚」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
大量關於皮革、色彩的拼接，展現出Bottega Veneta在皮革上的精湛處理，也有義式的自由與流動感。圖／Bottega Veneta提供
大量關於皮革、色彩的拼接，展現出Bottega Veneta在皮革上的精湛處理，也有義式的自由與流動感。圖／Bottega Veneta提供

時尚品牌Bottega Veneta日前於米蘭時裝周期間，發表了2024秋冬大秀，包含茱莉安摩爾（Julianne Moore）、韓國氣質女神李英愛、超模凱特摩絲、中國女星周雨彤都出席了本次大秀，在品牌創意總監Matthieu Blazy主導下，合計發表了男女裝總共73套造型。

出席看秀時茱莉安摩爾與另一半、電影導演Bart Freundlich一同甜蜜出席，除了手提紅色包款，寬大外翻的襯衫領片也十足搶鏡；超模凱特摩絲是以黑色長大衣出席，即便沒有額外誇張造型，一頭金髮與淡定眼神，已然展現超模氣韻；中國女星周雨彤則手提一款迷你尺寸的紅色Sardine包，除了寬褲、窄身外套凸顯了量體的微妙比對，將風衣領片翻起的率性感，時尚指數破表。

大秀場地是品牌創意總監受到荒漠晨昏時刻的魔幻光影所啟發，並以義大利Murano島的玻璃工坊打造了大型玻璃仙人掌裝置；同時Bottega Veneta並與義大利傢俱品牌Cassina再度合作、設計出秀場上的聯名Le Corbusier柯比意LC14 Cabanon椅凳，運用日本的傳統技術「燒」烤出特殊紋理，大秀結束後部份傢俱將成為裝置藝術，部分概念椅凳則將推出經典定製版，並可開放購買。

回看2024秋冬的Bottega Veneta時裝發表，上寬下窄、圓弧的落肩線條同樣出現在男女裝細節中，品牌創意總監Matthieu Blazy對皮革柔軟的形塑拿捏、色彩的拼接對比再度於多套造型中展現，像是一套黑、白、橄欖綠的連身裙，行走間搖曳流動，既有女性的婀娜、也散發輕快的戲劇性；可翻可摺的領延成為另一側七分袖不對稱的結構，散發柔美且令人驚喜的自由，從毛衣內突起的超大墊肩輪廓和男士的不對稱七分皮裙內搭長褲，讓服裝宛如變形蟲，恣意扭曲、創造不規則的個性感。

全新的Liberta包款、素面皮革的Andiamo包、Hop與Cabat包款與時裝無違和融合，部分模特兒並同時手持兩個不同包款走秀，凸顯了輪廓、材質、色彩的鮮明存在。而如果喜歡先前推出黃銅金屬把手的Sardine包，好消息是：本季再有一款編織皮格的大型魚造型手提包，運用品牌經典的皮革編織工藝，並以橘紅、暗紅、深藍色，模仿出魚的鱗片與光澤變化，也展現出Bottega Veneta的幽默感，時尚、有魚。

帶有圓弧、寬大輪廓的設計，貫穿Bottega Veneta 2024秋冬的男女裝，懷舊而摩登。圖／Bottega Veneta提供
帶有圓弧、寬大輪廓的設計，貫穿Bottega Veneta 2024秋冬的男女裝，懷舊而摩登。圖／Bottega Veneta提供

中國女星周雨彤。圖／Bottega Veneta提供
中國女星周雨彤。圖／Bottega Veneta提供
韓國氣質女演員李英愛。圖／Bottega Veneta提供
韓國氣質女演員李英愛。圖／Bottega Veneta提供
茱莉安摩爾與另一半、電影導演Bart Freundlich一同甜蜜出席大秀。圖／Bottega Veneta提供
茱莉安摩爾與另一半、電影導演Bart Freundlich一同甜蜜出席大秀。圖／Bottega Veneta提供
英國超模凱特摩絲（Kate Moss）。圖／Bottega Veneta提供
英國超模凱特摩絲（Kate Moss）。圖／Bottega Veneta提供
模特兒除身穿寬大落肩的披風式大衣洋裝，手中的編織皮革「魚」包也十足搶鏡；目前包款暫未有命名，但與品牌先前的Sardine包頗有異曲同工之妙。圖／Bottega Veneta提供
模特兒除身穿寬大落肩的披風式大衣洋裝，手中的編織皮革「魚」包也十足搶鏡；目前包款暫未有命名，但與品牌先前的Sardine包頗有異曲同工之妙。圖／Bottega Veneta提供

品牌 時裝周 米蘭 義大利

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