李英愛、凱特摩絲現身Bottega Veneta秀 時尚有「魚」

時尚品牌Bottega Veneta日前於米蘭時裝周期間，發表了2024秋冬大秀，包含茱莉安摩爾（Julianne Moore）、韓國氣質女神李英愛、超模凱特摩絲、中國女星周雨彤都出席了本次大秀，在品牌創意總監Matthieu Blazy主導下，合計發表了男女裝總共73套造型。

出席看秀時茱莉安摩爾與另一半、電影導演Bart Freundlich一同甜蜜出席，除了手提紅色包款，寬大外翻的襯衫領片也十足搶鏡；超模凱特摩絲是以黑色長大衣出席，即便沒有額外誇張造型，一頭金髮與淡定眼神，已然展現超模氣韻；中國女星周雨彤則手提一款迷你尺寸的紅色Sardine包，除了寬褲、窄身外套凸顯了量體的微妙比對，將風衣領片翻起的率性感，時尚指數破表。

大秀場地是品牌創意總監受到荒漠晨昏時刻的魔幻光影所啟發，並以義大利Murano島的玻璃工坊打造了大型玻璃仙人掌裝置；同時Bottega Veneta並與義大利傢俱品牌Cassina再度合作、設計出秀場上的聯名Le Corbusier柯比意LC14 Cabanon椅凳，運用日本的傳統技術「燒」烤出特殊紋理，大秀結束後部份傢俱將成為裝置藝術，部分概念椅凳則將推出經典定製版，並可開放購買。

回看2024秋冬的Bottega Veneta時裝發表，上寬下窄、圓弧的落肩線條同樣出現在男女裝細節中，品牌創意總監Matthieu Blazy對皮革柔軟的形塑拿捏、色彩的拼接對比再度於多套造型中展現，像是一套黑、白、橄欖綠的連身裙，行走間搖曳流動，既有女性的婀娜、也散發輕快的戲劇性；可翻可摺的領延成為另一側七分袖不對稱的結構，散發柔美且令人驚喜的自由，從毛衣內突起的超大墊肩輪廓和男士的不對稱七分皮裙內搭長褲，讓服裝宛如變形蟲，恣意扭曲、創造不規則的個性感。

全新的Liberta包款、素面皮革的Andiamo包、Hop與Cabat包款與時裝無違和融合，部分模特兒並同時手持兩個不同包款走秀，凸顯了輪廓、材質、色彩的鮮明存在。而如果喜歡先前推出黃銅金屬把手的Sardine包，好消息是：本季再有一款編織皮格的大型魚造型手提包，運用品牌經典的皮革編織工藝，並以橘紅、暗紅、深藍色，模仿出魚的鱗片與光澤變化，也展現出Bottega Veneta的幽默感，時尚、有魚。

帶有圓弧、寬大輪廓的設計，貫穿Bottega Veneta 2024秋冬的男女裝，懷舊而摩登。圖／Bottega Veneta提供