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精品跨界運動品牌 打造限定鞋款 未來風、潮流感拉滿

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
精品藉由運動品牌的專業製鞋技術，推出全新風格鞋履打破既有印象，甚至彰顯出潮流、未來感，吸引消費者埋單。圖／miu miu、Coperni提供
精品藉由運動品牌的專業製鞋技術，推出全新風格鞋履打破既有印象，甚至彰顯出潮流、未來感，吸引消費者埋單。圖／miu miu、Coperni提供

精品藉由運動品牌的專業製鞋技術，推出全新風格鞋履並非新鮮事，但打破既有印象，甚至彰顯出潮流、未來感，仍能吸引消費者埋單。如同New Balance與miu miu二度合作，或是PUMA與法國時尚品牌Coperni攜手合作，不管是哪一款都很搶眼！

Coperni先前在大秀上，讓模特兒穿上的90SQR鞋款，就是以PUMA近期力捧的Future足球鞋為基礎，藉由高科技材質和耐磨性，把運動與時尚、未來與現在融合。球鞋以網眼布製成帶來透氣性，鞋跟上裝飾了Coperni品牌Logo，鞋身以鋸齒狀設計，並將鞋底鞋釘改以扁平三角形方便穿著，提供黑、黃與白三款配色。Coperni的設計師提到，鞋款靈感源自法國野獸主義建築，於是將鞋頭改以方形呈現，傳達品牌對未來主義的想像。

Coperni先前在大秀上，讓模特兒穿上的90SQR鞋款，甫曝光就引起高度關注。圖／Coperni提供
Coperni先前在大秀上，讓模特兒穿上的90SQR鞋款，甫曝光就引起高度關注。圖／Coperni提供

因為上一波的產品市場反應不俗，於是New Balance則是跟Miu Miu再次合作，透過530跑鞋為基礎，重新詮釋經典風格。於1992年推出的530鞋款，最初是被設計作為一款機能鞋，但簡約設計與麂皮、皮革與網眼面料的結合，受到運動鞋愛好者的喜愛，甚至後來還衍生出所謂的「韓國款」。而全新的miu miu聯名鞋，則是打破經典，利用解構方式再詮釋，重塑比例並加入超平鞋底而成。而為了呈現洗鍊質感，品牌分別採用自然暖色調的仿舊麂皮、天然麂皮與網眼布料來製作，消費者更可選配皮革與織繩等材質的鞋帶，讓鞋款風格煥然一新。

上一波的產品市場反應不俗，於是New Balance則是跟Miu Miu再次合作，透過530跑鞋為基礎，重新詮釋經典風格。圖／miu miu提供
上一波的產品市場反應不俗，於是New Balance則是跟Miu Miu再次合作，透過530跑鞋為基礎，重新詮釋經典風格。圖／miu miu提供

New Balance則是跟Miu Miu再次合作，透過530跑鞋為基礎，並結合天然麂皮與網眼布料，推出530SL休閒鞋。圖／miu miu提供
New Balance則是跟Miu Miu再次合作，透過530跑鞋為基礎，並結合天然麂皮與網眼布料，推出530SL休閒鞋。圖／miu miu提供

New Balance則是跟Miu Miu再次合作，透過530跑鞋為基礎，並結合天然麂皮與網眼布料，推出530SL休閒鞋。圖／miu miu提供
New Balance則是跟Miu Miu再次合作，透過530跑鞋為基礎，並結合天然麂皮與網眼布料，推出530SL休閒鞋。圖／miu miu提供

Coperni 90SQR鞋款以PUMA Future足球鞋為基礎，靈感源自法國野獸主義建築，於是將鞋頭改以方形呈現。圖／Coperni提供
Coperni 90SQR鞋款以PUMA Future足球鞋為基礎，靈感源自法國野獸主義建築，於是將鞋頭改以方形呈現。圖／Coperni提供

90SQR鞋款以PUMA近期力捧的Future足球鞋為基礎，藉由高科技材質和耐磨性，把運動與時尚、未來與現在融合。圖／Coperni提供
90SQR鞋款以PUMA近期力捧的Future足球鞋為基礎，藉由高科技材質和耐磨性，把運動與時尚、未來與現在融合。圖／Coperni提供

PRADA PUMA 品牌 設計師 運動

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