精品跨界運動品牌 打造限定鞋款 未來風、潮流感拉滿

精品藉由運動品牌的專業製鞋技術，推出全新風格鞋履並非新鮮事，但打破既有印象，甚至彰顯出潮流、未來感，仍能吸引消費者埋單。如同New Balance與miu miu二度合作，或是PUMA與法國時尚品牌Coperni攜手合作，不管是哪一款都很搶眼！

Coperni先前在大秀上，讓模特兒穿上的90SQR鞋款，就是以PUMA近期力捧的Future足球鞋為基礎，藉由高科技材質和耐磨性，把運動與時尚、未來與現在融合。球鞋以網眼布製成帶來透氣性，鞋跟上裝飾了Coperni品牌Logo，鞋身以鋸齒狀設計，並將鞋底鞋釘改以扁平三角形方便穿著，提供黑、黃與白三款配色。Coperni的設計師提到，鞋款靈感源自法國野獸主義建築，於是將鞋頭改以方形呈現，傳達品牌對未來主義的想像。

Coperni先前在大秀上，讓模特兒穿上的90SQR鞋款，甫曝光就引起高度關注。圖／Coperni提供

因為上一波的產品市場反應不俗，於是New Balance則是跟Miu Miu再次合作，透過530跑鞋為基礎，重新詮釋經典風格。於1992年推出的530鞋款，最初是被設計作為一款機能鞋，但簡約設計與麂皮、皮革與網眼面料的結合，受到運動鞋愛好者的喜愛，甚至後來還衍生出所謂的「韓國款」。而全新的miu miu聯名鞋，則是打破經典，利用解構方式再詮釋，重塑比例並加入超平鞋底而成。而為了呈現洗鍊質感，品牌分別採用自然暖色調的仿舊麂皮、天然麂皮與網眼布料來製作，消費者更可選配皮革與織繩等材質的鞋帶，讓鞋款風格煥然一新。

上一波的產品市場反應不俗，於是New Balance則是跟Miu Miu再次合作，透過530跑鞋為基礎，重新詮釋經典風格。圖／miu miu提供

New Balance則是跟Miu Miu再次合作，透過530跑鞋為基礎，並結合天然麂皮與網眼布料，推出530SL休閒鞋。圖／miu miu提供

New Balance則是跟Miu Miu再次合作，透過530跑鞋為基礎，並結合天然麂皮與網眼布料，推出530SL休閒鞋。圖／miu miu提供

Coperni 90SQR鞋款以PUMA Future足球鞋為基礎，靈感源自法國野獸主義建築，於是將鞋頭改以方形呈現。圖／Coperni提供