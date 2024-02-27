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李奧納多緋聞女友超強氣場 撐起Michael Kors Collection春夏形象大片

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
名模Vittoria Ceretti再次成為Michael Kors Collection形象大片主角，選在風光明媚的卡普里島為背景，呈現自由浪漫的氛圍，讓人神往。圖／Michael Kors提供
名模Vittoria Ceretti再次成為Michael Kors Collection形象大片主角，選在風光明媚的卡普里島為背景，呈現自由浪漫的氛圍，讓人神往。圖／Michael Kors提供

傳聞中是男星李奧納多現任女友，同時也是名模Vittoria Ceretti再次成為時裝品牌Michael Kors Collection形象大片主角，選在風光明媚的卡普里島為背景，呈現自由浪漫的氛圍，讓人神往。

出生於義大利的Vittoria Ceretti充滿仙氣五官讓人留下深刻印象，她於14歲時參加模特兒公司舉辦的比賽，就成功擠身決賽，說明她注定要吃這行飯。入行超過10年，Vittoria Ceretti多次登上雜誌封面，並成為諸多一線品牌大秀御用模特兒，其中也包括了Michael Kors頂級女裝系列。而且在上一季，Vittoria Ceretti就以「盛世美顏」輾壓了一同拍攝Michael Kors Collection形象廣告的同業，犀利眼神與強大氣場，讓人過目難忘。因此，全新的Michael Kors Collection春夏形象大片，則由Vittoria Ceretti獨挑大樑演繹，首度選在義大利卡普里島拍攝，達出度假漫遊的誘惑與本季主題「無拘魅力」的精髓。

名模Vittoria Ceretti出鏡Michael Kors Collection春夏形象大片，傳達領略無拘假日，一起感受遠離喧囂的超然樂趣。圖／Michael Kors提供
名模Vittoria Ceretti出鏡Michael Kors Collection春夏形象大片，傳達領略無拘假日，一起感受遠離喧囂的超然樂趣。圖／Michael Kors提供

Michael Kors先生表示「我們將帶大家領略無拘假日，一起感受遠離喧囂的超然樂趣。對我而言，沒有什麼能比一次卡普里島之旅更加惬意的了」，於是藉由飄逸長裙、側開叉半裙和寬鬆長袍等長短不一或柔軟飄逸的造型，凸顯簡約流線型輪廓。高腰連衣裙拉高腰線，雪紡紗和蕾絲材質的半身裙，搭配緊身衣和毛衣，巧妙修飾曲線又不乏時尚感。彩妝色調、與經典黑白色系和閃亮的金屬色是更是此次廣告大片的主要色調。

名模Vittoria Ceretti出鏡Michael Kors Collection春夏形象大片，傳達領略無拘假日，一起感受遠離喧囂的超然樂趣。圖／Michael Kors提供
名模Vittoria Ceretti出鏡Michael Kors Collection春夏形象大片，傳達領略無拘假日，一起感受遠離喧囂的超然樂趣。圖／Michael Kors提供

名模Vittoria Ceretti出鏡Michael Kors Collection春夏形象大片，傳達領略無拘假日，一起感受遠離喧囂的超然樂趣。圖／Michael Kors提供
名模Vittoria Ceretti出鏡Michael Kors Collection春夏形象大片，傳達領略無拘假日，一起感受遠離喧囂的超然樂趣。圖／Michael Kors提供

名模Vittoria Ceretti出鏡Michael Kors Collection春夏形象大片，傳達領略無拘假日，一起感受遠離喧囂的超然樂趣。圖／Michael Kors提供
名模Vittoria Ceretti出鏡Michael Kors Collection春夏形象大片，傳達領略無拘假日，一起感受遠離喧囂的超然樂趣。圖／Michael Kors提供

名模Vittoria Ceretti出鏡Michael Kors Collection春夏形象大片，傳達領略無拘假日，一起感受遠離喧囂的超然樂趣。圖／Michael Kors提供
名模Vittoria Ceretti出鏡Michael Kors Collection春夏形象大片，傳達領略無拘假日，一起感受遠離喧囂的超然樂趣。圖／Michael Kors提供

名模Vittoria Ceretti出鏡Michael Kors Collection春夏形象大片，傳達領略無拘假日，一起感受遠離喧囂的超然樂趣。圖／Michael Kors提供
名模Vittoria Ceretti出鏡Michael Kors Collection春夏形象大片，傳達領略無拘假日，一起感受遠離喧囂的超然樂趣。圖／Michael Kors提供

廣告 李奧納多 模特兒 義大利

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