李奧納多緋聞女友超強氣場 撐起Michael Kors Collection春夏形象大片

傳聞中是男星李奧納多現任女友，同時也是名模Vittoria Ceretti再次成為時裝品牌Michael Kors Collection形象大片主角，選在風光明媚的卡普里島為背景，呈現自由浪漫的氛圍，讓人神往。

出生於義大利的Vittoria Ceretti充滿仙氣五官讓人留下深刻印象，她於14歲時參加模特兒公司舉辦的比賽，就成功擠身決賽，說明她注定要吃這行飯。入行超過10年，Vittoria Ceretti多次登上雜誌封面，並成為諸多一線品牌大秀御用模特兒，其中也包括了Michael Kors頂級女裝系列。而且在上一季，Vittoria Ceretti就以「盛世美顏」輾壓了一同拍攝Michael Kors Collection形象廣告的同業，犀利眼神與強大氣場，讓人過目難忘。因此，全新的Michael Kors Collection春夏形象大片，則由Vittoria Ceretti獨挑大樑演繹，首度選在義大利卡普里島拍攝，達出度假漫遊的誘惑與本季主題「無拘魅力」的精髓。

名模Vittoria Ceretti出鏡Michael Kors Collection春夏形象大片，傳達領略無拘假日，一起感受遠離喧囂的超然樂趣。圖／Michael Kors提供

Michael Kors先生表示「我們將帶大家領略無拘假日，一起感受遠離喧囂的超然樂趣。對我而言，沒有什麼能比一次卡普里島之旅更加惬意的了」，於是藉由飄逸長裙、側開叉半裙和寬鬆長袍等長短不一或柔軟飄逸的造型，凸顯簡約流線型輪廓。高腰連衣裙拉高腰線，雪紡紗和蕾絲材質的半身裙，搭配緊身衣和毛衣，巧妙修飾曲線又不乏時尚感。彩妝色調、與經典黑白色系和閃亮的金屬色是更是此次廣告大片的主要色調。

名模Vittoria Ceretti出鏡Michael Kors Collection春夏形象大片，傳達領略無拘假日，一起感受遠離喧囂的超然樂趣。圖／Michael Kors提供

名模Vittoria Ceretti出鏡Michael Kors Collection春夏形象大片，傳達領略無拘假日，一起感受遠離喧囂的超然樂趣。圖／Michael Kors提供

名模Vittoria Ceretti出鏡Michael Kors Collection春夏形象大片，傳達領略無拘假日，一起感受遠離喧囂的超然樂趣。圖／Michael Kors提供

名模Vittoria Ceretti出鏡Michael Kors Collection春夏形象大片，傳達領略無拘假日，一起感受遠離喧囂的超然樂趣。圖／Michael Kors提供