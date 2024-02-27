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2024秋冬米蘭時裝周／池昌旭、劉詩詩現身Giorgio Armani大秀 一同領略冬日優雅花香

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Giorgio Armani以Winter Flowers為題舉辦2024秋冬大秀，讓韓星池昌旭等人都來支持。圖／摘自Giorgio Armani facebook
Giorgio Armani以Winter Flowers為題舉辦2024秋冬大秀，讓韓星池昌旭等人都來支持。圖／摘自Giorgio Armani facebook

當看見Giorgio Armani先生的大名出現在發表會當日排程時，這意味著米蘭時裝周將迎來尾聲，因其崇高地位得以壓軸登場。包括了金獎影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、中國女星劉詩詩、韓星池昌旭品牌香水大使Aaron Taylor-Johnson等人都在前排座位，欣賞這位國寶級設計師的2024秋冬大作。

這一季Giorgio Armani先生將目光望向了他多年來最重要的靈感來源之一「東方」文化，於是利用菊花裝飾了許多造型，並用中式或帶有相同風格的絲綢鑲片裝飾在天鵝絨夾克。最重要的是在名為「Winter Flowers」的系列裡，Giorgio Armani始終以蜻蜓和花朵為主題來貫穿，特別是品牌御用名模Gina Di Bernardo頭戴點綴花卉圖騰紳士帽，身穿灰色絲質拼接結構感十足的外套，加上剪裁流暢但帶有慵懶感的長褲，並跟其他模特兒一樣搭配了印花便鞋。

金獎影后凱特布蘭琪（左）、Giorgio Armani（中）與Aaron Taylor-Johnson現身米蘭時裝周。圖／摘自Giorgio Armani facebook
金獎影后凱特布蘭琪（左）、Giorgio Armani（中）與Aaron Taylor-Johnson現身米蘭時裝周。圖／摘自Giorgio Armani facebook

Giorgio Armani總是能呈現和諧優雅氛圍，並結合夜幕藍、深邃黑和幽暗綠，讓奢華的天鵝絨、緞面和科技絲綢的熠熠生輝，並使得柔軟羊毛絨與精緻刺繡映襯下愈顯細膩觸感。儘管整個系列以黑或深藍作為主色調，但就如同Giorgio Armani受訪時提到「我喜歡冬季花卉的想法，原因很簡單，那個季節的花卉並不多」，所以塑造出嚴寒中，女性如花般盛開，腳踏運動鞋或短靴，步履輕盈的意象。

韓星池昌旭（左）在品牌大秀後與Giorgio Armani先生（右）合影。圖／摘自Giorgio Armani facebook
韓星池昌旭（左）在品牌大秀後與Giorgio Armani先生（右）合影。圖／摘自Giorgio Armani facebook

劉詩詩自帶仙氣現身Giorgio Armani 2024秋冬大秀。圖／摘自微博
劉詩詩自帶仙氣現身Giorgio Armani 2024秋冬大秀。圖／摘自微博

這一季Giorgio Armani先生將目光望向了他多年來最重要的靈感來源之一「東方」文化，於是用中式或帶有相同風格的絲綢鑲片裝飾在天鵝絨夾克。圖／Giorgio Armani提供
這一季Giorgio Armani先生將目光望向了他多年來最重要的靈感來源之一「東方」文化，於是用中式或帶有相同風格的絲綢鑲片裝飾在天鵝絨夾克。圖／Giorgio Armani提供

Giorgio Armani秋冬系列塑造出嚴寒中，女性如花般盛開，腳踏運動鞋或短靴，步履輕盈的意象。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani秋冬系列塑造出嚴寒中，女性如花般盛開，腳踏運動鞋或短靴，步履輕盈的意象。圖／Giorgio Armani提供

品牌御用名模Gina Di Bernardo頭戴點綴花卉圖騰紳士帽，身穿灰色絲質拼接結構感十足的外套，加上剪裁流暢但帶有慵懶感的長褲，演繹主題。圖／Giorgio Armani提供
品牌御用名模Gina Di Bernardo頭戴點綴花卉圖騰紳士帽，身穿灰色絲質拼接結構感十足的外套，加上剪裁流暢但帶有慵懶感的長褲，演繹主題。圖／Giorgio Armani提供

Giorgio Armani總是能呈現和諧優雅氛圍，並結合夜幕藍、深邃黑和幽暗綠，讓奢華的天鵝絨、緞面和科技絲綢的熠熠生輝。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani總是能呈現和諧優雅氛圍，並結合夜幕藍、深邃黑和幽暗綠，讓奢華的天鵝絨、緞面和科技絲綢的熠熠生輝。圖／Giorgio Armani提供

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