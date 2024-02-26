舒壓好幫手！DIKE「足好坐」一機搞定足浴、按摩加暖敷

天氣一冷讓許多人喜歡泡腳驅寒，從以前流行的泡腳機，到近期流行免插電的足浴袋，都可以看出台灣民眾熱愛泡腳舒壓的喜好。雙全國際獨家代理品牌DIKE推出的「足好坐」美型足浴暖敷凳，不只有泡腳暖足的功能，更進一步結合按摩、暖敷墊和美型沙發椅凳造型，沒在用的時候放在客廳還可以當椅凳，不怕佔空間。

開箱DIKE「足好坐」美型足浴暖敷凳，全機白色機身，搭配淺灰色系的石墨烯熱敷暖墊上蓋，打開上蓋裝上滾珠按摩盤，底部裝上防滑腳座，裝水、插上電就可以輕鬆開始使用。單次使用至少要裝入3～4公升的水，操作觸控面板就在正上方，可防水，調整時間、溫度，選擇恆溫足浴、腳底按摩模式輕鬆切換，可設定5～60分鐘定時、35～48度水溫隨心調整。

溫度控制方面，使用DPS加熱系統，實際加熱時間大約15分鐘可以從20度加熱到近40度，還是需要等待一段時間，冬天使用建議可以直接加入溫熱水，減少等待空檔。另外，在足浴模式下，多多少少還是會有一些水珠噴灑到地面，且足浴完腳也會濕濕的，如果不想用完還要拖地，使用前可以先鋪條毛巾或是防水的地墊會比較好收拾。

「足好坐」擁有16顆太極滾珠按摩盤，可全面覆蓋足部穴位，達到如同真人按摩手感，熱熱的水溫加上舒適的按摩，每天花點時間按一下超級紓壓，容易手腳冰冷的民眾尤其適合。而讓整個按摩體驗更上層樓的關鍵，就在於石墨烯熱敷暖墊上蓋，內建Type-C接口，可連接電源或是行動電源，獨立分開放在想要熱敷的位置使用，泡腳按摩的同時還可以暖腰暖背，一舉多得。