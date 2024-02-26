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電動泡泡機超夢幻！7-ELEVEN推迪士尼UFUFY雲朵系列快閃購 免飛日本即刻入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」春遊系列帶出門超級吸睛。圖／7-ELEVEN提供
「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」春遊系列帶出門超級吸睛。圖／7-ELEVEN提供

天氣忽冷忽熱，需要來點療癒能量暖心，7-ELEVEN宣布自3月6日15:00起至4月28日推出全店「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」活動，攜手inforthink、OUTDOOR、LOTIN等知名生活品牌，首賣逾40款全台首見的限定、限量UFUFY雲朵綿綿新品，3月17日23:59前更推出免集點消費不限金額快閃購活動，快閃購/集點加價購249～1,199元不等，想要快速入手，快筆記時間買起來！

軟綿綿就像飄在雲端的UFUFY雲朵系列，光看外型就超級療癒，本檔換購特別推薦春遊野餐露營必備的304不鏽鋼餐具組、大容量造型保溫保冷袋，還有居家布置必收的UFUFY經典公仔、限量床包枕套組，以及各種實用3C周邊商品、豐富款式的包袋選擇、精緻的飾品配件等，大人小孩都心動，每個都超想入手。

首推限量304不鏽鋼餐具組，共有米奇米妮款、小熊維尼款、奇奇蒂蒂款，讓你一次擁有筷子、湯匙、叉子3種外出必備餐具，餐具上還有細緻圖騰，再搭配抽拉式收納外盒，攜帶使用超方便。感應式給皂機也很欠買，輕鬆感應給皂，可依需求切換泡沫量，且附贈立體角色造型貼紙，可隨喜好DIY黏貼，幫助小孩養成洗手好習慣。

迎接適合野餐的春季，造型摺疊椅、野餐墊，還有可變身桌子的露營箱也都非常吸引人，還有超萌電動泡泡機，野餐出遊輕鬆搞定小孩。

另外，各式3C周邊實用又療癒，立體造型的磁吸充電盤、大容量行動電源、可同時連接3個裝置快速切換的藍牙鍵盤、滑鼠，還有支援無線充電的電子鐘，都是辦公室舒壓必備。

包包永遠不嫌多的粉絲，這次還有與OUTDOOR聯名推出的多款實用包款，附登山鉤環的零錢包、保冷便當袋、側背包、手機小包、後背包，藍、黃雙色系快揪閨蜜、親子一起買。

感應式給皂機，快閃購消費不限金額+599元換購1款。記者黃筱晴／攝影
感應式給皂機，快閃購消費不限金額+599元換購1款。記者黃筱晴／攝影
保溫保冷袋，快閃購消費不限金額+299元換購1款。記者黃筱晴／攝影
保溫保冷袋，快閃購消費不限金額+299元換購1款。記者黃筱晴／攝影
電子鐘無線充，快閃購消費不限金額+699元換購1款。記者黃筱晴／攝影
電子鐘無線充，快閃購消費不限金額+699元換購1款。記者黃筱晴／攝影
304不鏽鋼餐具組，快閃購消費不限金額+249元換購1款。記者黃筱晴／攝影
304不鏽鋼餐具組，快閃購消費不限金額+249元換購1款。記者黃筱晴／攝影
造型安全帽，快閃購消費不限金額+599元換購1款。記者黃筱晴／攝影
造型安全帽，快閃購消費不限金額+599元換購1款。記者黃筱晴／攝影
可同時連接3個裝置快速切換的藍牙鍵盤、滑鼠，上班也有好心情。記者黃筱晴／攝影
可同時連接3個裝置快速切換的藍牙鍵盤、滑鼠，上班也有好心情。記者黃筱晴／攝影
自帶雙線行動電源，快閃購消費不限金額+799元換購1款。記者黃筱晴／攝影
自帶雙線行動電源，快閃購消費不限金額+799元換購1款。記者黃筱晴／攝影
限量UFUFY經典公仔，附贈小枕頭，快閃購消費不限金額+199元換購1款。記者黃筱晴／攝影
限量UFUFY經典公仔，附贈小枕頭，快閃購消費不限金額+199元換購1款。記者黃筱晴／攝影
雙層保鮮盒，快閃購消費不限金額+299元換購1款。記者黃筱晴／攝影
雙層保鮮盒，快閃購消費不限金額+299元換購1款。記者黃筱晴／攝影
同步推出與OUTDOOR聯名推出的多款實用包款。記者黃筱晴／攝影
同步推出與OUTDOOR聯名推出的多款實用包款。記者黃筱晴／攝影
電動泡泡機，快閃購消費不限金額+299元換購1款。記者黃筱晴／攝影
電動泡泡機，快閃購消費不限金額+299元換購1款。記者黃筱晴／攝影
造型磁吸充電盤，快閃購消費不限金額+699元換購1款。記者黃筱晴／攝影
造型磁吸充電盤，快閃購消費不限金額+699元換購1款。記者黃筱晴／攝影

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