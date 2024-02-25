2024秋冬倫敦時裝周／AllSaints用力擁抱哥德次文化 新裝營造暗黑童話氛圍

不久前落幕的倫敦時裝周，AllSaints也繳出了品牌2024秋冬系列之作，此次以哥德次文化為靈感，運用大量的黑色以及皮革、鉚釘和奢華紋理，營造出英倫式的暗黑童話氛圍，展現品牌邁入30周年的轉變。

AllSaints回溯品牌初心，並受到哥德次文化的啟發，運用不同層次的黑色、皮革、金屬裝飾等細節來凸顯2000年代的著裝丰采。帶秉持著發源自東倫敦的精神，在AllSaints這一場大秀中，可以看到女裝還提供了荷葉邊裙裝搭配漆面光澤腰風、透視蕾絲洋裝點綴了水鑽等華麗格調的設計，形塑出暗黑童話氛圍。不僅如此，招牌的皮衣加入了全新的紋理與剪裁，詮釋出新風貌。同時AllSaints還打造了一個特別系列來紀念30周年，回顧品牌過往的服飾，重新演繹20件經典之作，勾勒出叛逆個性。

電視節目主持人Maya Jama以CHARLES & KEITH聯名系列立體釘手提包與立體釘後繫帶高跟鞋現身Chet Lo 2024秋冬大秀。圖／CHARLES & KEITH提供

而新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH也參與了設計師Chet Lo於倫敦時裝周舉辦的2024秋冬大秀，並邀請多位名人和編輯搭配聯名系列包款、鞋履出席。像是英國電視節目主持人和電台DJ的Maya Jama就以Chet Lo春夏系列服飾加上CHARLES & KEITH聯名系列立體釘手提包與立體釘後繫帶高跟鞋現身，呈現宛如暗黑女王的架勢。同時，以秦始皇兵馬俑為靈感來源的Chet Lo 2024秋冬系列，呈現出堅韌而富有力量的現代戰鬥武士風格，因此無論是經典的半透明針織連衣裙、連帽拉鍊外套或風格前衛的上衣、長裙、長褲等，都搭配了聯名鞋履和包款，展現復古未來美學。

AllSaints招牌的皮衣加入了全新的紋理與剪裁，詮釋出新風貌。

Chet Lo 2024秋冬系列，呈現出戰鬥武士風格，並都搭配CHARLES & KEITH聯名鞋履和包款，展現復古未來美學。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH x Chet Lo立體釘肩背包，3,990元。圖／CHARLES & KEITH提供