星巴克「買一送一」這次連續4天！憑社群截圖享優惠

星巴克宣布在2月26日至29日連續4天，推出「尋找春日幸福花瓣．社群截圖好友分享日」優惠活動，活動期間上午11點至晚上8點，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，至全台星巴克門市購買兩杯「特大杯」冰熱、風味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

這次的「買一送一」活動，不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、日月潭、墾丁福華、海生館、花蓮理想、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。