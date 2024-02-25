快訊

英美第4度聯手！打擊青年運動18目標 擊中地下武器庫、防空系統

蔣萬安元宵當曬娃魔人 三寶大眼超萌照 網讚被圈粉了

教學／免費下載！Silhouette Design日本剪影素材圖庫 JPG、PNG、SVG、AI全都有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星巴克「買一送一」這次連續4天！憑社群截圖享優惠

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
活動期間憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，即享優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
活動期間憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，即享優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克宣布在2月26日至29日連續4天，推出「尋找春日幸福花瓣．社群截圖好友分享日」優惠活動，活動期間上午11點至晚上8點，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，至全台星巴克門市購買兩杯「特大杯」冰熱、風味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

這次的「買一送一」活動，不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、日月潭、墾丁福華、海生館、花蓮理想、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

此外，伯朗咖啡館2月卡友專屬的「飲品買一送一」活動，在2月26日進入最後一次，優惠飲品不限品項、容量，但季節限定飲品（1+1、野性黑拿鐵、慵懶白卡布、槲寄生之吻、搗蛋小精靈）、手沖精品咖啡（冰／熱）、極品藍山（手沖／小卡布）、瓶裝飲品、啤酒，不適用本活動，結帳金額以高價品計，活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費，伯朗咖啡館全門市都適用。活動內容以伯朗咖啡館官網公告為準。

星巴克宣布在2月26日至29日連續4天，推出「尋找春日幸福花瓣．社群截圖好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克官網
星巴克宣布在2月26日至29日連續4天，推出「尋找春日幸福花瓣．社群截圖好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克官網
星巴克推出本月最後一檔「買一送一」優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克推出本月最後一檔「買一送一」優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

咖啡館 星巴克

延伸閱讀

買青蘋果送Apple！ 三分春色4款「青蘋果季」手搖飲抽iPad Air 喝得到日本青森縣蘋果汁

星巴克「買一送一」來了！ 限時4天截圖春日花瓣享「特大杯」優惠　台南燈會星巴克特色商品快收藏

曾轟動全台！50嵐「1品項」遭下架多年 鐵粉敲碗求回歸：媲美星巴克

星巴克推紅燒肉口味拿鐵 陸網友嘆：多一片肉乾貴100元

相關新聞

星巴克「買一送一」這次連續4天！憑社群截圖享優惠

星巴克宣布在2月26日至29日連續4天，推出「尋找春日幸福花瓣．社群截圖好友分享日」優惠活動，活動期間上午11點至晚上8...

他分享妻「小廢物」指別小看想當魔法少女決心 萬人喊想要

臉書社團「小廢物俱樂部」常有網友分享心愛的收藏品，掀起一波波搶購風潮。鄧姓網友PO出妻子的庫洛牌全身鏡，他說，「真的不要...

抗老第一步從清潔開始！海洋拉娜奢華清潔三部曲

保養是一種日常儀式。人們在這忙碌的生活當中，日以繼夜為生活打拼，也要懂得好好照顧自己。所以，保養也轉化成生活當中，相當重...

Hanni小蠻腰拚Daisy Edgar超深V 同框古馳24秋冬大秀

義大利時尚品牌古馳（GUCCI）昨日甫發表了2024秋冬女裝，來自全世界的明星名人如品牌大使Hanni、中國男星肖戰、文...

眼周肌膚最能透露衰老！雙重魚子幫助雙眸放電力超強

許多女生熱愛保養，希望留下青春的模樣，而眼周卻常常忽略，但衰老感通常都是從眼周開始洩漏，因為眼周肌膚厚度僅有臉部的1/5...

米蘭時裝周／Moschino有趣的靈魂但更實穿的設計

Moschino在一月底宣布Adrian Appiolaza接任品牌創意總監，他於米蘭時裝周發表Moschino 202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。