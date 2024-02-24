眼周肌膚最能透露衰老！雙重魚子幫助雙眸放電力超強

許多女生熱愛保養，希望留下青春的模樣，而眼周卻常常忽略，但衰老感通常都是從眼周開始洩漏，因為眼周肌膚厚度僅有臉部的1/5，擁有22條肌肉分布周圍，每天平均眨動超過10,000次，因此會有最多黑眼圈、浮腫、眼袋等，瑞士頂級保養品La Prairie，推出全新的魚子美顏緊俏美眼精華，讓雙眸找回最強的放電力。

根據La Prairie就指出，肌膚結構除了膠原蛋白與彈力纖維，還有肌底層的「肌膚垂直支撐網絡」，以及讓「肌膚垂直支撐網絡」更加強韌間穩固的核心要素：肌脂層，其中最重要為雙方傳訊機制流暢，才能讓眼周輪廓找回來。

La Prairie新推出的魚子美顏緊俏美眼精華中，有專利的魚子緊韌活萃，能夠活絡傳訊機制，找回輪廓，搭配魚子微米激萃 ，一顆融入300多種豐富營養活性，極大化魚子緊韌活萃的功效，以及La Prairie傳奇經典成分活源返齡精萃，強化雙魚子成分的美肌力。

包裝特別採用經典雙管包裝，黃鑽魚子試管內乘載滿滿的魚子緊韌活萃、魚子微米激萃；而乳白色試管內則蘊含品牌傳奇經典獨家活源返齡精萃與多重抗老配方，一按就是最完美的用量，能將雙重魚子精華平均釋出。

另外打造眼部緊塑按摩棒，早上使用時，可將按摩棒冷藏後，振奮收緊眼周膚況，晚上保養，看用溫熱水浸泡後暖肌按摩，加強循環。