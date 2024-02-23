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時尚迷準備體驗 台北101春季4大注目空間接連上場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNITED COLORS OF BENETTON即日起至5月12日，於台北101購物中心B1中環服務台前開設期間限定店。圖／台北101提供
UNITED COLORS OF BENETTON即日起至5月12日，於台北101購物中心B1中環服務台前開設期間限定店。圖／台北101提供

台北101於2月至3月春夏期間展開四大品牌注目新空間，首先，3月6日於4樓都會廣場將迎來「GUCCI ANCORA時尚藝術特展」亞洲巡迴首發，為今年首場受注目的時尚焦點。

「GUCCI ANCORA時尚藝術特展」由GUCCI新任設計總監Sabato De Sarno親自策展，義大利空運而來的全新女裝系列GUCCI ANCORA，結合米蘭新銳藝術作品，呈現將時尚融入藝術的靈魂，重新詮釋時尚的定義，共同探索永不結束的時尚欲望。活動於3月6日至3月12日僅展出7日，為亞洲第一站，是2024第一季全台最受矚目的時尚大事之一。

法國香氛精品嬌蘭將於3月2日至5月26日，於台北101購物中心1樓信義長廊打造獨家「法國嬌蘭藝術沙龍香氛藝廊」限定店，呈現頂級「藝術沙龍高訂系列L'Art & La Matière」藝術意境以及嗅覺盛宴。活動期間邀請民眾蒞臨體驗「沉浸五感美學香氛品酩饗宴」，凡提前預約並在櫃位完成香氛諮詢的顧客，可享有專屬香氛禮遇。

此外，Saint Laurent全新旗艦店已於台北101購物中心4樓及5樓正式開幕。該旗艦店由品牌創意總監Anthony Vaccarello親自挑選黃金、鑽石等珍貴素材，並融入經典元素Cassandre標誌和Maillon圖案，打造出獨具創意和品味的設計。此外，Saint Laurent101旗艦店也是全台唯一擁有高級珠寶系列的專賣店，作品包括手鍊、手鐲、項鍊及耳環，風格豐富多樣。

義大利時裝品牌UNITED COLORS OF BENETTON即日起至5月12日於台北101購物中心B1中環服務台前開設期間限定店。2024春夏系列推出包括提花襯衫、POLO衫和條紋長袖襯衫等主打單品，注入柔和的馬卡龍色彩和繽紛圖案，呈現春夏時尚輕盈感。

針對春季新品採購，台北101即日起至3月17日推出指定銀行分期加碼回饋，凡刷台北101聯名卡單筆分期滿3萬元加送購物金2,000點(價值500元），使用101Pay再享購物金2,000點，加上原筆筆消費3%回饋，總回饋達6.3%。刷指定銀行信用卡亦可享單筆分期3萬送購物金1,600點(價值400元，使用101Pay再享1,600點，總回饋達2.6%。

「GUCCI ANCORA時尚藝術特展」亞洲第一站於3月6日至3月12日在台北101購物中心4樓都會廣場展開。圖／台北101提供
「GUCCI ANCORA時尚藝術特展」亞洲第一站於3月6日至3月12日在台北101購物中心4樓都會廣場展開。圖／台北101提供
嬌蘭將於3月2日至5月26日於台北101購物中心1樓信義長廊，打造獨家「法國嬌蘭藝術沙龍香氛藝廊」限定店。圖／台北101提供
嬌蘭將於3月2日至5月26日於台北101購物中心1樓信義長廊，打造獨家「法國嬌蘭藝術沙龍香氛藝廊」限定店。圖／台北101提供

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