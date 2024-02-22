台中長榮住房睡到自然醒 再送網美名店早午餐

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「台中長榮X好堅果住房專案」，住房可以睡到自然醒。長榮桂冠酒店提供
「台中長榮X好堅果住房專案」，住房可以睡到自然醒。長榮桂冠酒店提供

出遊睡到飽慢慢享受早午餐！台中長榮桂冠酒店特別與在地網美名店咖啡館「Heynuts Café好堅果」合作，推出「台中長榮X好堅果住房專案」，即日起至6月30日前，預訂專案每房每晚只要3,199元起，住房可以睡到自然醒。

每房加贈「Heynuts Café好堅果咖啡早午餐券」，數量依房型贈送，持券可兌換一份全日餐食及飲品。

「Heynuts Café好堅果」咖啡館為台中知名網美名店，是一間隱身在精誠商圈巷弄裡，老宅改裝的咖啡館，同時具有工業風設計，其餐點豐盛及堅持使用新鮮食材為最大特色，深受年輕族群喜愛。

目前，堅果系列咖啡館共有三家，分別為好堅果、堅果小巷及堅果光影。

這次台中長榮桂冠酒店特別與距離酒店只要五分鐘腳程的好堅果咖啡館合作，提供專案住房旅客「香料鮭魚游上岸」、「四季果物乳酪煎嫩雞」與「彈跳松坂脆脆法國豬」等多達9種營養又美味的早午餐兌換選擇，就是希望房客能慵懶悠閒地細細品味台中慢旅行時光。

此外，為迎接白色情人節，點心坊特別精心打造「維納斯之吻巧克力心型禮盒」，共有四款口味。主廚團隊以酸甜水果為發想，研發出草莓甜心、巧克力覆盆子玫瑰巧克力、檸檬巧克力及櫻桃跳跳糖巧克力，優惠價880元。

吃到飽的咖啡廳自助百匯，則推出「事事如意」優惠，6月30日前於週四晚餐時段用餐，四人同行，即享一人免費優惠。

長榮桂冠酒店與網美名店咖啡館合作，讓旅客睡到飽慢慢享受早午餐。長榮桂冠酒店提供
長榮桂冠酒店與網美名店咖啡館合作，讓旅客睡到飽慢慢享受早午餐。長榮桂冠酒店提供
迎接白色情人節，點心坊精心打造「維納斯之吻巧克力心型禮盒」。長榮桂冠酒店提供
迎接白色情人節，點心坊精心打造「維納斯之吻巧克力心型禮盒」。長榮桂冠酒店提供

咖啡館 巧克力 酒店

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