布萊迪全新Luxury Re/Defined系列 推出18與30年酒款

作為獨樹一幟的威士忌先鋒品牌，源自蘇格蘭艾雷島的布萊迪（Bruichladdich）酒廠，秉持著大膽突破的品牌精神，宣布推出全新Luxury Re/Defined系列，旗下首度發行18年與30年兩款單一麥芽威士忌。

「布萊迪Luxury Re/Defined 18年」是該品牌所發行的第一支18年酒款，主要在波本桶中熟陳，小部分在蘇玳桶與波特桶中熟陳，經調和後再陳放9個月後裝瓶，是布萊迪酒廠無泥煤風格的代表性酒款。酒體飽滿，芳香撲鼻，帶有蜂蜜、奶糖和柑橘橙的氣息，伴隨著一系列的熱帶水果香氣與淡淡的烤橡木風味，餘韻悠長。

對於布萊迪酒廠來說，「布萊迪Luxury Re/Defined 30年」是別具深意的酒款。布萊迪酒廠曾於1994年被迫關廠，直到2001年才恢復運作；「布萊迪Luxury Re/Defined 30年」正是關廠那一年所蒸餾的威士忌。

布萊迪酒廠首席蒸餾調酒師Adam Hannett表示：「從永久關閉的邊緣到如今成為艾雷島上最大的私人雇主，布萊迪酒廠和當地社區在過去的30年中逐漸重建、繁榮。這款威士忌靜靜地陳釀著，見證著這一切。」

「布萊迪Luxury Re/Defined 30年」採用珍貴波本桶熟陳，其中50%的酒液全程在波本桶中熟陳，另外50%的酒液在波本桶中熟陳20年後，換至新波本桶熟陳；兩者調和後，再置入波本桶進一步陳釀3個月。酒款以43%酒精度瓶裝，呈現出烤橡木、蜂蜜和柔和香草的甜美風味。

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