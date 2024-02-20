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Giorgio Armani春夏形象大片釋出 胡歌詮釋現代紳士風範

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
高級時裝品牌Giorgio Armani呈現由全球代言人胡歌所拍攝的春夏形象大片。圖／Giorgio Armani提供
高級時裝品牌Giorgio Armani呈現由全球代言人胡歌所拍攝的春夏形象大片。圖／Giorgio Armani提供

義大利高級時裝品牌Giorgio Armani呈現由全球代言人胡歌所拍攝的春夏形象大片，他出現在鏡頭前，挺胸直立，目光堅定地望向遠方，加上得宜衣裝，彷彿就是現代紳士的化身。

從去年11月下旬開始，「胡歌」這名字就不斷的出現在媒體，這是陸劇「繁花」帶來的效應。也因為他演活小說裡的「寶總」一角，才會讓人覺得，胡歌就是從電視劇中走出縱橫商場的大亨，當然背後也有Giorgio Armani替他的造型來定錨。就像這一季攝影師Carlijn Jacobs掌鏡拍攝的Giorgio Armani形象廣告，畫面中光線定義了輪廓和姿態，勾勒出服裝表片紋理，作為品牌代言人胡歌穿著一套套春夏新裝出現在鏡頭前，目光不徐地望向遠方。閃光凸顯服裝和配飾的優雅，呈現出濃烈風格，而胡歌於其中展現了何謂品味風範。

豪華機能服飾品牌Moncler找來演員Joaquín Furriel詮釋Collection系列廣告。圖／Moncler提供
豪華機能服飾品牌Moncler找來演員Joaquín Furriel詮釋Collection系列廣告。圖／Moncler提供

同樣是春夏形象廣告，豪華機能服飾品牌Moncler則找來演員Joaquín Furriel詮釋，以西班牙首都馬德里為背景來拍攝，舉手投足間盡顯洗鍊質感。在Collection系列廣告中能見到麂皮與皮革結合高科技面料，彰顯輕盈韌性與隨興態度。輕便羽絨服與馬甲採用堅韌尼龍材質或羊絨面料製成，搭配金屬配飾和皮革標識增添細節。經典襯衫夾克經過重新解構，以再生尼龍塑造橫向紷縫飾面，或以麂皮材質營造粗獷率性風格。全系列中性色調在本季經過微調，更適合消費者疊搭造型。

高級時裝品牌Giorgio Armani呈現由全球代言人胡歌所拍攝的春夏形象大片。圖／Giorgio Armani提供
高級時裝品牌Giorgio Armani呈現由全球代言人胡歌所拍攝的春夏形象大片。圖／Giorgio Armani提供

高級時裝品牌Giorgio Armani呈現由全球代言人胡歌所拍攝的春夏形象大片。圖／Giorgio Armani提供
高級時裝品牌Giorgio Armani呈現由全球代言人胡歌所拍攝的春夏形象大片。圖／Giorgio Armani提供

演員Joaquín Furriel詮釋Collection系列廣告，舉手投足間盡顯洗鍊質感。圖／Moncler提供
演員Joaquín Furriel詮釋Collection系列廣告，舉手投足間盡顯洗鍊質感。圖／Moncler提供

Armani 品牌 廣告 胡歌 馬德里

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