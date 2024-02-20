Converse傳奇籃球鞋回歸 經典復古配色受球星Shai青睞

Converse復刻經典Weapon籃球鞋，改以復古配色重現80年代美學，並找來由NBA球星Shai Gilgeous-Alexander（簡稱Shai）擔任形象廣告主角。由向來以私服穿搭聞名的Shai以帥氣皮衣與丹寧造型演繹，藉以延續鞋款的傳奇魅力。

1986年時，Converse首度推出Weapon籃球鞋旋即就成為當時職業籃球運動員的最愛，更是品牌最經典設計之一。因此在先前還被時裝品牌DRKSHDW、街頭文化教父藤原浩Fragment Design等相中，推出升級或是聯名版，同樣受到追捧。而今Converse以原版材料，並原汁原味地再現傳奇Weapon籃球鞋，就是希望將悠久籃球文化重新介紹給新一代的消費者。新款以黑色、灰石色為主色調呈現，低筒的Weapon Ox則包括復古白和白鷺色兩款配色。 全系列採用全皮革鞋面，同時搭配星箭裡襯、白鷺色鞋底以及腳踝處經典的Y-bar設計。 而為了延續鞋款魅力，Converse更找來穿搭有型的NBA球星Shai拍攝形象廣告，將80年代的籃球文化與現代運動連結。