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Converse傳奇籃球鞋回歸 經典復古配色受球星Shai青睞

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Converse復刻經典Weapon籃球鞋，改以復古配色重現80年代美學，並找來由NBA球星Shai Gilgeous-Alexander擔任形象廣告主角。圖／Converse提供
Converse復刻經典Weapon籃球鞋，改以復古配色重現80年代美學，並找來由NBA球星Shai Gilgeous-Alexander擔任形象廣告主角。圖／Converse提供

Converse復刻經典Weapon籃球鞋，改以復古配色重現80年代美學，並找來由NBA球星Shai Gilgeous-Alexander（簡稱Shai）擔任形象廣告主角。由向來以私服穿搭聞名的Shai以帥氣皮衣與丹寧造型演繹，藉以延續鞋款的傳奇魅力。

1986年時，Converse首度推出Weapon籃球鞋旋即就成為當時職業籃球運動員的最愛，更是品牌最經典設計之一。因此在先前還被時裝品牌DRKSHDW、街頭文化教父藤原浩Fragment Design等相中，推出升級或是聯名版，同樣受到追捧。而今Converse以原版材料，並原汁原味地再現傳奇Weapon籃球鞋，就是希望將悠久籃球文化重新介紹給新一代的消費者。新款以黑色、灰石色為主色調呈現，低筒的Weapon Ox則包括復古白和白鷺色兩款配色。 全系列採用全皮革鞋面，同時搭配星箭裡襯、白鷺色鞋底以及腳踝處經典的Y-bar設計。 而為了延續鞋款魅力，Converse更找來穿搭有型的NBA球星Shai拍攝形象廣告，將80年代的籃球文化與現代運動連結。

同樣是籃球鞋，PUMA則獻上球星LaMelo Ball實戰新配色簽名款。嶄新MB.03 Blue Hive鞋款，創作靈感來自夏洛特黃蜂球隊主色及黃蜂意象打造，設計元素延續MB系列Not From Here太空理念為基礎，鞋面採用黑網布包覆，暴戾爪痕畫出湛藍網布內襯，巧妙增加鞋體透氣舒適性。同步PUMA還使用棉體加厚鞋跟，提升整體包覆感；鞋舌壓印上大面積炫光翅膀刺青圖樣，除此之外更加入霓虹「RARE」字樣，並分別在左右腳加入FEAR和NO.1象徵LaMelo的挑戰精神。

Converse Weapon OX鞋，3,280元。圖／Converse提供
Converse Weapon OX鞋，3,280元。圖／Converse提供
Converse Weapon鞋，3,480元。圖／Converse提供
Converse Weapon鞋，3,480元。圖／Converse提供
PUMA LaMelo Ball第三代簽名MB.03籃球鞋，4,780元。圖／PUMA提供
PUMA LaMelo Ball第三代簽名MB.03籃球鞋，4,780元。圖／PUMA提供
Converse以原版材料，並原汁原味地再現傳奇Weapon籃球鞋，就是希望將悠久籃球文化重新介紹給新一代的消費者。圖／Converse提供
Converse以原版材料，並原汁原味地再現傳奇Weapon籃球鞋，就是希望將悠久籃球文化重新介紹給新一代的消費者。圖／Converse提供

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