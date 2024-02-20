走跳世界／優勝美地+國王谷+巨杉 一次暢遊3大國家公園

「優勝美地國家公園」是全美第一個州立公園，也是回訪率最高的國家公園，與其相鄰的國王谷與巨杉國家公園，則以地球上體積最大的生物巨型紅杉聞名。此行，有行旅將安排深度遊，住進國家公園、入口小鎮悠遊，帶來不同過往的旅行體驗。

優勝美地 最美U型冰河谷

優勝美地國家公園擁有全世界最美的U型冰河谷地形，以及大規模的花崗岩峭壁、夢幻壯麗的瀑布群，1984年列入世界自然遺產。

優勝美地山谷（Yosemite Valley）兩側峭壁高聳，遍布著經冰川沖刷的岩石，下方則是蓊鬱的森林，後方還有湍急飛瀑，被稱讚為「優勝美地國家公園的珠寶」。

隧道景觀點（Tunnel View）是欣賞優勝美地山谷的最佳位置，可以全覽不同地形地貌，左側是攀岩勝地「酋長岩」，右側則是最著名的瀑布「新娘面紗瀑布」。

酋長岩 吸引攀岩好手

酋長岩（El Capitan）是優勝美地國家公園內的一塊巨型岩石，垂直高度超過900公尺、接近兩座101高度，是世界上最大的單體花崗岩，光滑的岩壁更大幅增加攀登難度，號稱全球最難攀爬的路線，也因而吸引許多攀岩好手前來挑戰。2019年榮獲奧斯卡最佳紀錄片的「赤手登峰」，即是記錄了攀岩運動家亞歷克斯．霍諾爾德徒手攀爬酋長岩的驚險過程。

新娘面紗瀑布 銀花飛濺迷人

新娘面紗瀑布。Nakayama／攝影

優勝美地以壯觀的瀑布美景聞名，春季山上融雪帶來磅礴水勢，是最適合遊賞的季節，其中最著名的瀑布之一「新娘面紗瀑布」（Bridalveil Fall）就位在優勝美地山谷中，流水飛濺躍入山谷，宛如一長條薄紗隨風飄逸，獨特景致讓人印象深刻。

國王谷、巨杉 世界最大巨杉群

國王谷、巨杉兩個國家公園緊緊相鄰，擁有世界上面積最大的巨杉群，1976年被聯合國教科文組織指定為「紅杉─國王峽谷生物圈保護區」，公園內設有多條步道，完整平坦，旅人可以安心地漫步在巨杉之間，感受莊嚴巍峨的氣勢，體驗大自然的奧妙。

巨杉國家公園內唯一旅館Wuksachi Lodge。圖／摘自Wuksachi Lodge官網

國王谷國家公園 絕美山林溪流

國王谷國家公園Kings Canyon National Park地形地貌和優勝美地相似，皆是由冰川切割出的谷地，擁有絕美的山林溪流景致，以及超過1200種植物，約占全州所有植物種類的20%，其中「格蘭特將軍樹」（General Grant Tree）是地球上第二大的紅杉樹，有美國國家耶誕樹之稱。

巨杉國家公園 壯觀巨樹群落

巨杉國家公園森林。圖／摘自Wuksachi Lodge官網

巨型森林（Giant Forest）是巨杉國家公園內最熱門的健行地點，地球上10棵最大的樹中、有5棵就位於巨型森林內，其中「謝爾曼將軍樹」（General Sherman Tree）是目前世界上體積最大的樹，底部直徑就超過10公尺。

此行9大亮點

1.入住巨杉國家公園內旅館3天2夜，沉浸在芬多精的薰陶中

2.入住優勝美地國家公園旅館3天2夜，身處人間仙境

3.入住童話故事般的小鎮3天2夜─卡梅爾

4.朝聖全球最難攀登的最大單體花崗岩─酋長岩

5.征服世界級壯觀的冰川觀望點─Glacier Point

6.近看全球體積最大的樹─謝爾曼將軍樹

7.觀賞全球第二大的巨型紅杉─格蘭特將軍樹

8.漫步世界最美海岸線─17哩路

9.朝聖世界最美之一高爾夫球場─圓石灘

如果你想去

「此生必訪 優勝美地．國王谷．巨杉三大國家公園遊」12天9夜旅程，4月15日至4月26日，報名可洽：02-8643-3926、8643-3517、8643-3543、8643-3905，或瀏覽：有行旅官網