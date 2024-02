亞洲首間LV巧克力專門店 進駐新加坡濱海灣金沙

路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)繼2022年初與米其林星級名廚馬克西姆弗雷德里克(Maxime Frédéric)攜手合作於巴黎開設路易威登咖啡館和首家巧克力店、並於滑雪勝地庫爾舍維勒(Courchevel)開設冬季快閃店後,令人引頸期待的亞洲首間巧克力店Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton日前於新加坡濱海灣金沙開幕,販售多款以路易威登設計元素為靈感的巧克力商品,並使用路易威登的經典包裝盒包裝,也是全球法國海外首店。

濱海灣金沙的Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton巧克力店舖內,精選巧克力以藝術品的方式陳列於波浪型櫃檯上,並將品牌標誌性的行李箱堆疊在使用天然橡木打造的曲線造型櫃檯的周圍,中間則穿插著展示櫃,用於展示盒裝巧克力。

巴黎白馬酒店屢獲殊榮的糕點主廚Maxime Frédéric家族原為諾曼第的酪農,對原料的使用擁有獨特見解,體現於為路易威登創作的巧克力商品上。例如他在諾曼第的自有農場中飼養各類品種的雞,並種植了一種尺寸較小,味道更濃郁的特殊榛果。他同樣用心地挑選非自有農場生產的優質原料食材,包括朋友在諾曼第經營之奶牛場的牛奶,並向越南、秘魯、馬達加斯加、多明尼加共和國和聖多美等國的可可小農採購巧克力,以確保巧克力的特殊香味,並由法國巧克力大師尼古拉斯伯傑(Nicolas Berger)監督製作,以路易威登的設計元素為靈感創作而成,從童趣、稀奇古怪到濃郁精緻應有盡有。

店舖內販售的手工巧克力中,代表作為 「Vivienne on Malle巧克力造型硬箱」,是以Vivienne音樂盒為靈感的創作,輕輕轉動巧克力鑰匙,行李箱上的Vivienne就會旋轉,創意與工藝力兼具。品牌的另一款吉祥物寵物Petula小獅子造型巧克力也是超人氣的款式,外型猶如墨西哥的皮納塔(piñata),鬃毛上裝飾精緻的花瓣,裡面裝滿了香脆榛果。其他如Damier棋盤格造型巧克力片、花朵圖騰Monogram、巧克力棒和迷你硬箱造型巧克力片等,都是以路易威登的招牌圖案為靈感的必買伴手禮。

Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton巧克力專門店:

地址:Louis Vuitton Island Maison, 2 Bayfront Avenue B1, Shop 36, Singapore 018972

營業時間:上午11:00至晚間11:30