快訊

電腦SSD固態硬碟已經完全取代HDD傳統硬碟？網指這理由當然選它

北市仁愛敦南巷口未停車再開被罰2400 他分局前唱跳怒嗆科技執法

籃球／亞男籃資格賽台北票價砲轟比經典賽還貴 網：被當盤子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞洲首間LV巧克力專門店 進駐新加坡濱海灣金沙

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登巧克力店Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton日前於新加坡濱海灣金沙開幕。圖／路易威登提供
路易威登巧克力店Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton日前於新加坡濱海灣金沙開幕。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）繼2022年初與米其林星級名廚馬克西姆弗雷德里克（Maxime Frédéric）攜手合作於巴黎開設路易威登咖啡館和首家巧克力店、並於滑雪勝地庫爾舍維勒（Courchevel）開設冬季快閃店後，令人引頸期待的亞洲首間巧克力店Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton日前於新加坡濱海灣金沙開幕，販售多款以路易威登設計元素為靈感的巧克力商品，並使用路易威登的經典包裝盒包裝，也是全球法國海外首店。

濱海灣金沙的Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton巧克力店舖內，精選巧克力以藝術品的方式陳列於波浪型櫃檯上，並將品牌標誌性的行李箱堆疊在使用天然橡木打造的曲線造型櫃檯的周圍，中間則穿插著展示櫃，用於展示盒裝巧克力。

巴黎白馬酒店屢獲殊榮的糕點主廚Maxime Frédéric家族原為諾曼第的酪農，對原料的使用擁有獨特見解，體現於為路易威登創作的巧克力商品上。例如他在諾曼第的自有農場中飼養各類品種的雞，並種植了一種尺寸較小，味道更濃郁的特殊榛果。他同樣用心地挑選非自有農場生產的優質原料食材，包括朋友在諾曼第經營之奶牛場的牛奶，並向越南、秘魯、馬達加斯加、多明尼加共和國和聖多美等國的可可小農採購巧克力，以確保巧克力的特殊香味，並由法國巧克力大師尼古拉斯伯傑（Nicolas Berger）監督製作，以路易威登的設計元素為靈感創作而成，從童趣、稀奇古怪到濃郁精緻應有盡有。

店舖內販售的手工巧克力中，代表作為 「Vivienne on Malle巧克力造型硬箱」，是以Vivienne音樂盒為靈感的創作，輕輕轉動巧克力鑰匙，行李箱上的Vivienne就會旋轉，創意與工藝力兼具。品牌的另一款吉祥物寵物Petula小獅子造型巧克力也是超人氣的款式，外型猶如墨西哥的皮納塔（piñata），鬃毛上裝飾精緻的花瓣，裡面裝滿了香脆榛果。其他如Damier棋盤格造型巧克力片、花朵圖騰Monogram、巧克力棒和迷你硬箱造型巧克力片等，都是以路易威登的招牌圖案為靈感的必買伴手禮。

Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton巧克力專門店：

地址：Louis Vuitton Island Maison, 2 Bayfront Avenue B1, Shop 36, Singapore 018972

營業時間：上午11:00至晚間11:30

電話：(65) 6788 3888

「Vivienne on Malle巧克力造型硬箱」是會旋轉的招牌代表作。圖／路易威登提供
「Vivienne on Malle巧克力造型硬箱」是會旋轉的招牌代表作。圖／路易威登提供
Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton巧克力專門店販售的手工巧克力均以品牌標誌元素為靈感。圖／路易威登提供
Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton巧克力專門店販售的手工巧克力均以品牌標誌元素為靈感。圖／路易威登提供
路易威登巧克力店Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton日前於新加坡濱海灣金沙開幕。圖／路易威登提供
路易威登巧克力店Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton日前於新加坡濱海灣金沙開幕。圖／路易威登提供
Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton巧克力專門店販售的手工巧克力均以品牌標誌元素為靈感。圖／路易威登提供
Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton巧克力專門店販售的手工巧克力均以品牌標誌元素為靈感。圖／路易威登提供
Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton巧克力專門店販售的手工巧克力均以品牌標誌元素為靈感。圖／路易威登提供
Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton巧克力專門店販售的手工巧克力均以品牌標誌元素為靈感。圖／路易威登提供
路易威登巧克力店Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton日前於新加坡濱海灣金沙開幕。圖／路易威登提供
路易威登巧克力店Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton日前於新加坡濱海灣金沙開幕。圖／路易威登提供
「Vivienne on Malle巧克力造型硬箱」是會旋轉的招牌代表作。圖／路易威登提供
「Vivienne on Malle巧克力造型硬箱」是會旋轉的招牌代表作。圖／路易威登提供
Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton巧克力專門店販售的手工巧克力均以品牌標誌元素為靈感。圖／路易威登提供
Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton巧克力專門店販售的手工巧克力均以品牌標誌元素為靈感。圖／路易威登提供
路易威登巧克力店Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton日前於新加坡濱海灣金沙開幕。圖／路易威登提供
路易威登巧克力店Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton日前於新加坡濱海灣金沙開幕。圖／路易威登提供
Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton巧克力專門店販售的手工巧克力均以品牌標誌元素為靈感。圖／路易威登提供
Le Chocolat Maxime Frédéric At Louis Vuitton巧克力專門店販售的手工巧克力均以品牌標誌元素為靈感。圖／路易威登提供

巧克力 行李箱

延伸閱讀

飛機票將變貴 星擬課永續航空燃料稅 乘客負擔部分減碳成本

陸製客機C919 明登新加坡航展

陶子驚喜現身後台 蕭敬騰浴袍見客直接宣布大喜訊

LV Super Vision太陽眼鏡帥翻！今年必備的時尚配件

相關新聞

上班日限定！王品牛排請吃海大蝦「就饗」憑名片贈干貝

慰勞剛補完班、又要上班的廣大上班族，王品集團三大品牌推出工作日限定「豪禮」。「王品牛排」即日起至2月29日，平日到店內用...

元宵最潮賞燈首站 四四南村一日限定沉浸式藝術光雕秀

台灣貝果第一品牌好丘Good Cho's攜手「LIGHT UP南村有光」，將於2月23日在好丘信義店，舉辦全台首創沉浸式...

賣得好繼續加碼！Canada Goose再次聯手潮牌Bape 打造限量BE@RBRICK公仔

加拿大奢華機能服飾品牌Canada Goose再次聯手潮牌A Bathing Ape（簡稱Bape）！這次不再是服飾系列，而是推出全新BE@RBRICK聯名公仔，吸引了時尚迷與潮流迷關注。

亞洲首間LV巧克力專門店 進駐新加坡濱海灣金沙

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）繼2022年初與米其林星級名廚馬克西姆弗雷德里克（Maxime Fréd...

Apple Vision Pro入手！3C達人開箱心得老實說：畫質與體驗都是目前最強

蘋果首款空間運算設備Vision Pro本月初在美國正式開賣，不只在美國本土掀起一波社群討論熱潮，熱愛嚐鮮的海外果粉們也...

孫興慜拍TUMI形象廣告 新款鋁合金後背包上身 簡直帥過頭！

南韓足球天王孫興慜再度為他所代言的TUMI拍攝形象廣告，帥氣又迷人的姿態，讓人忍不住多看幾眼，暫時忘記近期他日前與隊友發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。