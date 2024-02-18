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金世正化身超正大學生 辣秀纖腰為Longchamp拍形象大片
跨年期間曾來台參與晚會活動的韓星金世正再度為代言品牌Longchamp拍攝新季度形象大片，此次她化身為國際學生，換上多套時尚裝束漫步於巴黎安德里娜皇家學院，與身處環境一點也不違和，讓人相信她就是大學生。
2024春夏系列Longchamp以前往巴黎念書的國際學生為靈感而設，因此形象廣告依循同樣概念來拍攝。為了呈現學生們的歡愉氛圍與青春無敵，選在巴黎安德里娜皇家學院（Lycée Henri IV）進行拍攝，讓模特兒與金世正一同穿著Longchamp色彩鮮豔、充滿活力的服裝。擁有亮眼外型與精湛演技的金世正換上扭結短袖T恤，內搭連身亮片長裙，手提Roseau新款銀色迷你水桶包；以及印有奔馬圖案的紅褐色針織無袖背心和針織長裙，肩揹Roseau新款紅褐色迷你水桶包，辣秀纖腰並洋溢性感。此外，金世正還在個人社群也釋出了許多花絮美照，不論是鏤空背心搭配Logo無袖上衣、帥氣的成套奔馬圖騰丹寧套裝、或是中空剪裁的極簡洋裝，皆能展現迷人春夏裝扮。
而Tory Burch則是請來代言人劉雯演繹全新Kira菱格絎縫包款，藉以凸顯春日明媚好心情。以多元設計搭配清新色彩而成的Kira菱格絎縫包款，提供玫瑰粉、青梨綠與雲白三款配色，並推出小號肩背包、迷你翻蓋肩背包，以及手提包，透過蓬鬆斜紋絎縫設計讓招牌款式更有立體感。
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