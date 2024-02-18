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金世正化身超正大學生 辣秀纖腰為Longchamp拍形象大片

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
韓星金世正（左一）再度為代言品牌Longchamp拍攝新季度形象大片。圖／Longchamp提供
韓星金世正（左一）再度為代言品牌Longchamp拍攝新季度形象大片。圖／Longchamp提供

跨年期間曾來台參與晚會活動的韓星金世正再度為代言品牌Longchamp拍攝新季度形象大片，此次她化身為國際學生，換上多套時尚裝束漫步於巴黎安德里娜皇家學院，與身處環境一點也不違和，讓人相信她就是大學生。

2024春夏系列Longchamp以前往巴黎念書的國際學生為靈感而設，因此形象廣告依循同樣概念來拍攝。為了呈現學生們的歡愉氛圍與青春無敵，選在巴黎安德里娜皇家學院（Lycée Henri IV）進行拍攝，讓模特兒與金世正一同穿著Longchamp色彩鮮豔、充滿活力的服裝。擁有亮眼外型與精湛演技的金世正換上扭結短袖T恤，內搭連身亮片長裙，手提Roseau新款銀色迷你水桶包；以及印有奔馬圖案的紅褐色針織無袖背心和針織長裙，肩揹Roseau新款紅褐色迷你水桶包，辣秀纖腰並洋溢性感。此外，金世正還在個人社群也釋出了許多花絮美照，不論是鏤空背心搭配Logo無袖上衣、帥氣的成套奔馬圖騰丹寧套裝、或是中空剪裁的極簡洋裝，皆能展現迷人春夏裝扮。

Tory Burch請來代言人劉雯演繹全新Kira菱格絎縫包款，藉以凸顯春日明媚好心情。圖／Tory Burch提供
Tory Burch請來代言人劉雯演繹全新Kira菱格絎縫包款，藉以凸顯春日明媚好心情。圖／Tory Burch提供

而Tory Burch則是請來代言人劉雯演繹全新Kira菱格絎縫包款，藉以凸顯春日明媚好心情。以多元設計搭配清新色彩而成的Kira菱格絎縫包款，提供玫瑰粉、青梨綠與雲白三款配色，並推出小號肩背包、迷你翻蓋肩背包，以及手提包，透過蓬鬆斜紋絎縫設計讓招牌款式更有立體感。

韓星金世正（右）再度為代言品牌Longchamp拍攝新季度形象大片。圖／Longchamp提供
韓星金世正（右）再度為代言品牌Longchamp拍攝新季度形象大片。圖／Longchamp提供

金世正也在個人社群也釋出了許多拍攝Longchamp形象廣告花絮。圖／摘自instagram
金世正也在個人社群也釋出了許多拍攝Longchamp形象廣告花絮。圖／摘自instagram

金世正也在個人社群也釋出了許多拍攝Longchamp形象廣告花絮。圖／摘自instagram
金世正也在個人社群也釋出了許多拍攝Longchamp形象廣告花絮。圖／摘自instagram

Tory Burch Kira菱格絎縫小號兩用肩背包，24,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch Kira菱格絎縫小號兩用肩背包，24,900元。圖／Tory Burch提供

Tory Burch Kira菱格絎縫迷你翻蓋肩背包，14,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch Kira菱格絎縫迷你翻蓋肩背包，14,900元。圖／Tory Burch提供

Tory Burch Kira菱格絎縫小號兩用肩背包，24,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch Kira菱格絎縫小號兩用肩背包，24,900元。圖／Tory Burch提供

巴黎

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