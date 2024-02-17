快訊

年代旅遊嚴重違約！繼勒令停業3個月 觀光署今再罰81萬

林千又男友遭控偷14名牌包價值593萬 到案後多一項罪嫌原因曝光

燈海串聯西門到北門 3條路線遊台北燈節

聽新聞
test
0:00 / 0:00

視線無法移開！Jung Kook為Calvin Klein放送肌肉帥照 讓粉絲都噴鼻血

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
BTS防彈少年團的柾國Jung Kook詮釋Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
BTS防彈少年團的柾國Jung Kook詮釋Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

雖然BTS防彈少年團的柾國Jung Kook正在從軍中，然而他所代言的Calvin Klein卻不忘照顧粉絲，推出新一季的形象大片。從過去的若有似無的遮掩，這一次Jung Kook則大方的放送厚實胸肌帥照，讓人無法將視線從螢幕移開！

Calvin Klein全新春季形象廣告由Mert Alas操刀拍攝，為了呈現Jung Kook身為全球流行巨星的地位。廣告取景於紐約市著名地標中央車站，身穿Jeans系列服飾的Jung Kook舉手投足間自然流露自信神態。從廣告中的髮型來判斷，應該是Jung Kook去年11月在紐約時代廣場快閃時表演時，同一時段所拍攝的，也算是他在入伍前留給粉絲們回味的作品之一。

BTS防彈少年團的柾國Jung Kook詮釋Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
BTS防彈少年團的柾國Jung Kook詮釋Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

從先前的停車場移師到中央車站拍攝，Jung Kook也一改之前若隱若現的秀出肌肉，此次於動態短片中，自然又大方的放送完整胸、腹肌線條，讓粉絲們看的欲罷不能。任何不合理橋段，例如敞開上身的襯衫搭電梯，由Jung Kook來演繹也顯得吸引人。

BTS防彈少年團的柾國Jung Kook詮釋Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
BTS防彈少年團的柾國Jung Kook詮釋Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

另外，Jung Kook所詮釋的丹寧系列將品牌的活力及獨特簡約設計元素，融入必備單品之中，包括90s直筒牛仔褲為經典牛仔褲剪裁注入復古氣息，而寬鬆Monogram T恤為經典Calvin Klein印花色調添上新意，吸引消費者目光。

BTS防彈少年團的柾國Jung Kook詮釋Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
BTS防彈少年團的柾國Jung Kook詮釋Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

BTS防彈少年團的柾國Jung Kook詮釋Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
BTS防彈少年團的柾國Jung Kook詮釋Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

BTS防彈少年團的柾國Jung Kook詮釋Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
BTS防彈少年團的柾國Jung Kook詮釋Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

BTS防彈少年團的柾國Jung Kook詮釋Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
BTS防彈少年團的柾國Jung Kook詮釋Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Modern Cotton低腰四角內褲，2,180元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein Modern Cotton低腰四角內褲，2,180元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein棉質背心，三件組，2,380元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein棉質背心，三件組，2,380元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein合身牛仔褲，4,980元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein合身牛仔褲，4,980元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein直筒牛仔褲，4,980元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein直筒牛仔褲，4,980元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein造型風衣，9,880元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein造型風衣，9,880元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein標誌造型短袖襯衫，4,680元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein標誌造型短袖襯衫，4,680元。圖／Calvin Klein提供

BTS 廣告 牛仔褲 粉絲 防彈少年團

延伸閱讀

BTS V自曝入伍後胖十公斤！RM加入軍樂隊帥照曝光

鄭運鵬兒子「德德」開通IG 高清帥照吸12萬網友朝聖

許光漢擠掉朴寶劍、防彈V！「2023韓國同志天菜」冠軍是他們　硬漢紳士、可愛奶狗男女通吃

男友手機桌布狂換「國民妹妹」！她超傻眼 網一面倒讚：眼光好

相關新聞

西門喜滿客絕色店結束營業 網友感嘆：台北最便宜電影院沒了！

喜滿客絕色店在台北市西門町經營20多年，今天在臉書上貼出3月31日將結束營運，業者在臉書上表示，考量大環境因素等評估後才...

快搶！搭高鐵遊馬祖 前100名旅客加碼送一晚

「搭高鐵遊馬祖」是個創意新選擇。高鐵假期結合陸空交通運具，推出全新遊程「玩轉馬祖卡蹓趣」，即日起至3/30開放報名搶購，...

民眾哀號不捨！西門町喜滿客影城將熄燈 業者曝轉型計畫

台北市西門町裡的喜滿客影城絕色店在地經營20多年，今天突在臉書貼出結束營業公告。喜滿客影城表示，結束營業後場地將交還給業...

7-ELEVEN推「OPEN!龍年造型燈籠」限時消費滿額贈　嘉南門市限定販售「OPEN!五角光雕燈籠」

俗話說過完農曆正月十五元宵節，才算是真的過完年。根據統計全台燈會將近20場，迎接2月24日元宵節，7-ELEVEN搶搭熱...

視線無法移開！Jung Kook為Calvin Klein放送肌肉帥照 讓粉絲都噴鼻血

雖然BTS防彈少年團的柾國Jung Kook正在從軍中，然而他所代言的Calvin Klein卻不忘照顧粉絲，推出新一季的形象大片。從過去的若有似無的遮掩，這一次Jung Kook則大方的放送厚實胸肌帥照，讓人無法將視線從螢幕移開！

GUCCI、TESTONI、dunhill開春精選好鞋 開春走起輕鬆踩

新年開工，需要許下新的願望、開拓新的願景。但同樣的路線到不了新的目的地，除轉換思維，一雙好走好穿的休閒鞋，將讓男士的足下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。