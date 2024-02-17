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視線無法移開！Jung Kook為Calvin Klein放送肌肉帥照 讓粉絲都噴鼻血
雖然BTS防彈少年團的柾國Jung Kook正在從軍中，然而他所代言的Calvin Klein卻不忘照顧粉絲，推出新一季的形象大片。從過去的若有似無的遮掩，這一次Jung Kook則大方的放送厚實胸肌帥照，讓人無法將視線從螢幕移開！
Calvin Klein全新春季形象廣告由Mert Alas操刀拍攝，為了呈現Jung Kook身為全球流行巨星的地位。廣告取景於紐約市著名地標中央車站，身穿Jeans系列服飾的Jung Kook舉手投足間自然流露自信神態。從廣告中的髮型來判斷，應該是Jung Kook去年11月在紐約時代廣場快閃時表演時，同一時段所拍攝的，也算是他在入伍前留給粉絲們回味的作品之一。
從先前的停車場移師到中央車站拍攝，Jung Kook也一改之前若隱若現的秀出肌肉，此次於動態短片中，自然又大方的放送完整胸、腹肌線條，讓粉絲們看的欲罷不能。任何不合理橋段，例如敞開上身的襯衫搭電梯，由Jung Kook來演繹也顯得吸引人。
另外，Jung Kook所詮釋的丹寧系列將品牌的活力及獨特簡約設計元素，融入必備單品之中，包括90s直筒牛仔褲為經典牛仔褲剪裁注入復古氣息，而寬鬆Monogram T恤為經典Calvin Klein印花色調添上新意，吸引消費者目光。
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