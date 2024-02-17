用白蜂蜜為肌膚拋光！嬌蘭全新皇家蜂王乳淨亮精華水

準備步入春夏，許多女人都想要自己的肌膚拋光煥白，嬌蘭推出全新的皇家蜂王乳淨亮精華水、皇家蜂王乳淨亮修護蜜霜，其中加入的白蜂蜜，搭配強效維他命C衍生物與自然複合酸AHA1，結合成拋光淨膚精粹，改善肌膚色素不均的狀況，讓春夏的女人，肌膚都能被拋光，展現出煥采樣貌。

嬌蘭創立的蜜蜂實驗室中，持續拓展知識領域，並研究蜜蜂、蜜蜂產物及其複雜成分與肌膚修護間的關係，而在夏威夷島發現的白蜂蜜成為最新的產物，從神祕的基阿維樹（Kiawe tree）花朵汲取而來，該植物生長在高海拔地區，靠火山流下的地下水成長，基阿維白蜂蜜超過99%為單花蜂蜜，只來自基阿維樹的花蜜，而白蜂蜜也被科學家發現，可以改善膚色不均等問題。而白蜂蜜與維他命C衍生物，彼此搭配，讓肌膚能夠煥白拋光。

全新的嬌蘭皇家蜂王乳淨亮精華水，可說是肌膚保養的第一步，結合動態黑蜂修護科技與全新拋光淨膚精粹，針對肌膚淨白發揮功效，使用前需要先搖動，配方中網狀聚合物可以混合，帶來清爽質地，給予肌膚強大的保濕力。

另款皇家蜂王乳淨亮修護蜜霜，讓肌膚找回年輕光采，結合高功效、舒適感受、自然等等優點，結合乳霜的柔軟及凝膠的清爽，讓肌膚能瞬間吸收，形成保護膜，讓肌膚持續滑順澎潤。