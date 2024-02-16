鄭成功之子致荷蘭出海王書信 400年後返鄉台文館展出

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣文學基地的「繆思苑」，歡迎創作者前來申請激發創作靈光。記者陳宛茜／攝影
台灣文學基地的「繆思苑」，歡迎創作者前來申請激發創作靈光。記者陳宛茜／攝影

鄭成功在台灣人眼中是打退荷蘭人的國姓爺，卻少有人了解鄭成功之子鄭經在台荷歷史中扮演的角色。台灣文學館館長林巾力表示，迎接台南400年，台文館向荷蘭萊頓大學商借鄭經1664年的親筆書信「嗣封世子劄致荷蘭出海王」，規劃6月底於台文館的「千層台南．文學400特展」展出，將是此一國寶級文物首次來台展出出。

此信寫於荷蘭離開台灣，卻仍對台灣虎視眈眈之際，「荷蘭出海王」指的是荷蘭聯合東印度公司駐於巴達維亞的高級商務員Baltasar Bort。鄭經在信中恩威並施，告誡荷蘭勿輕舉妄動，並表示願意與荷方和好通商「合力禦虜」。信中還提到雙方盟約若定，便可將「南澳之地」授予荷人。

林巾力也表示，中東歐著名的文學節——捷克「作家閱讀月」（Author's Reading Month）今年將邁入25週年，首度將台灣訂為主題國，由文化部、台文館、捷克Větrné mlýny出版社合作辦理。2月台北國際書展期間4場前導活動開跑，由作家閱讀月國際活動總監Renata Obadálková親臨書展國際沙龍介紹該活動；並由台捷詩人鴻鴻、陳黎、Filip Klega與Dominik Bart展開精彩對談。7月活動正式登場，邀請31位跨世代台灣作家前往捷克及斯洛伐克巡迴，與31位當地作家一同出席朗讀與座談會。

台文館位於台北的據點——台灣文學基地，即起展出「飛越文學天際線——台灣文學在瑞典」特展，介紹蟬獎獲獎詩人楊牧、陳育虹，呈現瑞典漢學家馬悅然推動台灣文學外譯的貢獻。今年也聯手台灣法國文化協會於3月推出「法語月」，4月起辦理多場華語、法語雙語說故事活動。

吸引眾多國際創作者的「作家駐村計畫」今年持續進行，來自香港的推理作家譚劍（Albert Tam）、在台師大任教的伊恩（Ian Rowen），皆曾入駐日式宿舍「繆思苑」。最新一期的徵件，亦吸引來自法國的Florent Chavouet、來自捷克的Alice Šajtarová等多位創作者，於今年春天接續進駐。台文基地歡迎國際創作者前來申請，在具特殊魅力的「繆思苑」激發創作的靈光。

台灣文學 捷克 荷蘭

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