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感謝檢舉？台中烏日這彩券行翻新 開出1億大樂透頭獎
台中市財神爺再度降臨！繼太平區財富自由彩券行在大年初一開出1.78億元大樂透，昨天烏日億昇彩券行再開出1億元大樂透頭獎。據了解，烏日億昇彩券行曾被檢舉違建，店家配合拆除，重建後財運大開，龍年一開工就開出1億元頭獎，一人獨得。
2月10日（大年初一）大樂透金額3.56億元共2注，每注各得1.78億元，其中一注在台中市太平區的財富自由彩券行開出，該店門口有尊飛天財神看起來很有福氣，顧客都說「開門迎財神」，財運滾滾。老闆是市議員曾朝榮的好友，消息傳來，曾朝榮直呼超幸運。
台彩公司表示，大樂透15日再度開出頭獎，由台中市烏日區溪埧里溪南路一段156號「億昇彩券行」開出1億元大樂透頭獎，大樂透獎號為：04、08、18、19、20、33，特別號03。下期（2月16日）頭獎再度保證1億元。
據了解，億昇彩券行曾因檢舉違建需自費10萬拆掉店面，在合法範圍內重建營業，店面翻新後供奉「財神爺」，人氣暢旺，一開工就有顧客獨得頭獎。
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