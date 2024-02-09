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除夕圍爐眉角多 長輩勿戰尷尬話題、晚輩要同理兼有禮

橫跨演藝、時尚多重宇宙 女力天后楊紫瓊的年度盤點

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
楊紫瓊與台灣設計師王陳彩霞女士私交甚篤，除了楊紫瓊多次出席品牌巴黎時裝秀，更讓楊紫瓊在IG貼出兩人用餐時的親密畫面。圖／翻攝自 IG @ michelleyoeh_official（合成圖）
楊紫瓊與台灣設計師王陳彩霞女士私交甚篤，除了楊紫瓊多次出席品牌巴黎時裝秀，更讓楊紫瓊在IG貼出兩人用餐時的親密畫面。圖／翻攝自 IG @ michelleyoeh_official（合成圖）

2023年如果有某一個全世界不得不關心的明星名人，肯定會是去年首度獲得奧斯卡金像獎影后的亞洲女星楊紫瓊（Michelle Yoeh）。

去年三月時以「媽的多重宇宙」獲得奧斯卡金像獎肯定的楊紫瓊，早年以武打動作如《臥虎藏龍》見長，也曾在007系列電影中登場；此後拓展戲路的她，逐漸展開多元、豐富的多重戲路與人生，而在獲得小金人後，更讓楊紫瓊的2023多采多姿。人逢好運的楊紫瓊，五月出席坎城影展時，則換上一套Balenciaga的高級訂製禮服並搭配Boucheron高級珠寶，席地的禮服長襬不僅頗具戲劇效果，此後多次在公開場合提取Balenciaga的Hour Glass小包、或穿著Balenciaga禮服，似乎也默默預告了：最終楊紫瓊在11月時成為Balenciaga的全球品牌大使，風采更上層樓。

由於和頂級鐘表品牌RICHARD MILLE長年維持友好關係，楊紫瓊無論在私人、公開場合都頻繁配戴RICHARD MILLE腕表，像是奧斯卡上台接受頒獎時，楊紫瓊便以白色小禮服搭配了RICHARD MILLE RM 07-02藍寶石水晶鑽表、高雅大方，另外而在11月接受金球獎（Golden Globe Awards）頒獎時，楊紫瓊則選用了一套Armani Prive平口連身禮服，閃亮、大方，也成為女士在晚宴派對時的靈感繆思典範。

而去年最讓人開心的消息莫過於楊紫瓊在年底時與長跑多年的另一半完成了世紀婚禮，並也先後換上兩套由SHIATZY CHEN打造的禮服，神采飛揚。由於和台灣設計師王陳彩霞女士擁有多年情誼，楊紫瓊曾多次現身巴黎時裝周成為夏姿·陳（SHIATZY CHEN）的秀上嘉賓，尤其十月時楊紫瓊不僅前往巴黎看秀，更在IG貼出兩組和王陳彩霞女士合照的照片，一張是兩人開心合影，第二張則是楊紫瓊擺出浮誇表情大嚐美食、一邊與好友相擁，活潑逗趣的喜感，也讓人感受到楊紫瓊無形流露的真情與女俠式豪邁風範。

有40年千錘百鍊的演技、有過人的智慧與優雅，輕鬆活躍在時尚、戲劇、精品的多重領域，這樣的楊紫瓊，有誰能夠不愛她？

楊紫瓊曾配戴RICHARD MILLE的RM 037女士腕表，紅K金鑲鑽表殼搭配白色橡膠表帶，奢華也具運動氣息。圖／RICHARD MILLE提供
楊紫瓊曾配戴RICHARD MILLE的RM 037女士腕表，紅K金鑲鑽表殼搭配白色橡膠表帶，奢華也具運動氣息。圖／RICHARD MILLE提供
一身火紅色Bottega Veneta羊毛無肩訂製禮服的楊紫瓊，手上的RICHARD MILLE表款工藝耗時，一如演員功力需要時間積累養成；楊紫瓊配戴款式為紅金鑲鑽、左圖則為白金鑲方鑽的相似款。圖／RICHARD MILLE提供、翻攝自 IG @ michelleyeoh_official（合成圖）
一身火紅色Bottega Veneta羊毛無肩訂製禮服的楊紫瓊，手上的RICHARD MILLE表款工藝耗時，一如演員功力需要時間積累養成；楊紫瓊配戴款式為紅金鑲鑽、左圖則為白金鑲方鑽的相似款。圖／RICHARD MILLE提供、翻攝自 IG @ michelleyeoh_official（合成圖）
不時選用Balenciaga訂製禮服、包款造型的楊紫瓊，去年也正式成為Balenciaga的全球品牌大使。圖／翻攝自 IG @ michelleyoeh_official（合成圖）
不時選用Balenciaga訂製禮服、包款造型的楊紫瓊，去年也正式成為Balenciaga的全球品牌大使。圖／翻攝自 IG @ michelleyoeh_official（合成圖）

品牌 巴黎 設計師

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