5大Outlet品牌春節重點優惠 輕奢精品折扣價太誘人

買什麼都有折扣的Outlet，最適合採購全家大小所需，迎接過年旺季，各大Outlet推出一系列優惠，就是要搶攻春節出遊人潮。

SKM Park Outlets

初一福袋推出小資女最愛的包款MICHAEL KORS福袋價6,888元，內含兩個包+兩件配件商品價值達35,000元以上；PORTER

INTERNATIONAL推出2,999元福袋，內含三個包款總價值達12,000元；雅詩蘭黛集團化妝品複合店推出特價3,000元福袋，有機會獲得雅詩蘭黛小棕瓶30ml、MAC唇膏、倩碧水磁場保濕凝膠30ml等多樣熱銷正品。另有earth music & ecology、Nespresso和PEANUTS品牌福袋，最低優惠2折起。

新春期間品牌折扣不要錯過，COACH不限金額消費折1,000元、滿22,000再享8.5折優惠；LEVI'S推出新春優惠二件5.5折；BROOKS BROTHERS消費二件9折、三件8.5折、四件8折等；2月1日LEE新櫃登場指定商品買一送一、消費滿5,500元抵500元。

此外也迎來台灣首座韓系兒童動能館「PlayTime Kids Club」，引進韓系運動、娛樂概念設計，打造適合孩子們放電的動能樂園。場館占地500坪，使用科技智能拋棄式手環，暢玩館內10大主題：五彩繽紛挖沙吧、美式餐飲、趣味滑行區、極限體能闖關、趣味障礙體驗、體適能燃脂區、世界盃足球小將、NBA黃金射手、派對活動區、感統區，並貼心設有家長休憩區。2～3月試營運期間，每日前50名家長免費入場，新光三越會員扣Skm point 20點獨享250元折價優惠。

屬龍的民眾還可享鈴鹿賽道樂園全日暢遊299元優惠價，適合全家大小過年走春購物、玩樂、美食暢玩一整天。

GLORIA OUTLETS

今年新春檔期2月2日持續至2月25日，品牌也配合新春採購推出好價，Kate Spade肩背包原價破2萬，新春特價只要6,030元，年節期間還有驚喜湊件折扣，適合姐妹們一起來選購。Mango莓粉色夏威夷大衣折扣後2千有找；班尼頓條紋拼色上衣5折後Outlet價1,690元，去年底新進櫃的MLB推出990元起指定鞋款專區，原價破千的波士頓紅襪隊針織毛帽特價只要774元。讓民眾年節走春也能入店挖寶享折扣。

三期廣場有彰化人氣排隊甜點「小熊菓子」首度快閃登陸桃園，販售一年可賣超過1千萬顆的芙菲小圓餅。2月5日至2月28日期間，引進期間限定冬戀草莓、經典口味、法式巧克力、黑糖雪絨花生，最適合作為年節伴手禮，或帶回家享用。

MITSUI OUTLET PARK

MITSUI OUTLET PARK即日起至2月18日推出「正月迎春祭」，單筆消費滿2,000元再抽價值逾5萬元的「國泰航空巴黎來回機票」，初一至初五期間，北中南三據點也安排了共26場豐富娛樂活動，讓一家人在購物享美食之餘，還能在設施內趣味走春一日遊，度過快樂悠閒春節時光。

另外，除夕到初五會員App上再發千份紅包，每日上午10:00開啟會員App，即可搶限量購物金。台中港店大年初五將再送出台中廣天宮財神開基祖廟限量「開運一元紅包」發財金。

過年期間，林口店主打親子同樂，安排系列音樂、魔術與親子表演；台中港店以隆隆太鼓聲敲響新年新氣象；台南店除現場表演活動外，更串連「2024台灣燈會在台南」，於設施佈置可愛的「卡娜赫拉的小動物P助&粉紅兔兔卡哇伊燈展」。

禮客Outlet

禮客Outlet內湖店、公館店即日起至2月26日推出「新春購物節」，單筆消費3,000元就有機會抽中「一台兩黃金」、價值5萬元的「禮客百萬紅利點數」、「移動式隨行螢幕」、「德國雙人牌36cm鍋具、24湯鍋、6入碗盤」、「德國雙人牌烤麵包機&電熱水壺組」、「嘉儀家電除濕機」、等總價值30萬元以上好禮。

春節期間享單筆6,000元送300元，內湖店、公館店還有個滿額禮。另外，初一到初五，內湖店前300名、公館店前200名入館單筆消費6,000元，天天發放「松山霞海城隍廟新春招財錢母」發財金。

義大Outlet Mall

即日起到2月8日，購買指定品牌LUXURY MALL、AIGNER、Armani Outlet 、MaxMara、今生金飾、POLO RALPH LAUREN等，單筆消費滿20,000即可兌換義大世界購物廣場電子抵用劵800元；購買ROOTS、PORTER、、LEVIS、FOSSIL、KIPLING、The North Face等，累積消費滿8,888即可兌換義大世界購物廣場電子抵用劵300元。

2月14日前購買指定內衣品牌滿4,600元，憑E卡再加贈100元電子抵用券，2月18日前於Brooks Brothers單筆消費3件8折、5件再7折，滿12,000元再贈經典限量托特包。春節期間全館累積消費滿1,688元還能兌換摸彩序號，99個豪華獎項包括抽現代汽車、龍年限定紅包袋、開運金等。

2月8四至2月14日推出義大遊樂世界雙人入園1,188元，大年初一加碼身上有「龍」只要299元就能一路暢玩到晚上八點。