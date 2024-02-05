德誼數位開賣3C福袋每袋999元 拚1元帶回10萬蘋果大全配

不只超商、量販，連3C通路也推福袋！德誼數位Data Express即日起在德誼數位全台門市及遠傳friDay購物同步推出與MAGEASY獨家聯名設計的「2024 好運龍來福袋」，每個售價999元。福袋內容包括價值超過2,500元的精選周邊商品、16種優惠的龍厚禮分享券、精美紅包袋，每袋還隨附1張人人有獎開運刮刮卡，最大獎項Apple Watch Series 9，隨刮即中；不只如此，刮刮卡還可享有雙重中獎機會，中獎者可1元加購總價超過10萬元的Apple大全配，限時限量2,000組，售完即止。

德誼數位2024好運龍來福袋，以籤詩概念作為設計，將福袋商品分為蘋安，強運，大吉，貴人，轉運，聚福等6大主題，每袋皆含3～4項精選周邊商品隨機放入福袋中，每袋價值高達2,500元以上。而此次福袋最大亮點在於每袋隨附1張人人有獎開運刮刮卡，獎項包含Apple Watch Series 9、Marshall Acton III藍牙喇叭、Harman Kardon Aura Studio 3藍牙喇叭、Apple Watch Series SE、AirPods Pro第2代USB-C 、Marshall Willen攜帶式藍牙喇叭、生活家電、線上課程、時尚好物等多項好禮，隨刮即享。

另外，刮刮卡還可享有雙重中獎機會，德誼數位依照刮刮卡上的流水編號，將於3月15日抽出一位幸運兒，可用1元帶回總價值超過10萬元的Apple大全配，包括M2版13吋MacBook Air、第10代iPad 10、iPhone 15、Apple Watch Series 9、AirPods Pro第2代USB-C一次擁有。

每袋還附贈1本龍賀禮分享券，內含16種超值優惠，包括AirPods Pro (第2代)折扣券、friDay影音全館影劇前30天免費看、JINS折價券、Funnow電影優惠券、萊爾富指定商品優惠券、德誼數位Apple授權維修中心電池維修優惠、持iPhone或iPad加購指定專案送行動電源等實用分享券，福袋價值絕對物超所值。

除了新春福袋外，即日起至2月14日更加碼紅包666，凡購買iPhone 15全系列現折666元；購買指定iPad任選2件現折1,200元；購買Apple Watch全系列現折500元，加購2年期保險方案，再贈保護殼+保護貼。

凡2月8日起至2月14日農曆新年7天，透過德誼APP註冊會員，即享新年禮300元，再加上入會禮100元，等於新會員完成註冊即可領取400元；而德誼數位也於新的一年推出多款搭購優惠，即日起至2月29日止，凡購買MacBook系列商品，即贈價值4,990元的超值大禮包；購買iPhone系列商品搭購指定專案，再加碼贈行動電源；購買iPad系列商品搭購指定專案，即可現折1,000元；購買Apple Watch系列商品，即贈指定款保護殼，若搭購指定專案，加碼送錶帶；購買AirPods系列，即贈指定款保護殼。