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姐妹揪起來！吃壽司郎抽市值3000元蜜露珂娜膠原蛋白組

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
台灣市佔率第一日本膠原蛋白品牌蜜露珂娜與壽司郎聯手，為消費者送上新春開運好氣色。圖／台灣三得利提供
台灣市佔率第一日本膠原蛋白品牌蜜露珂娜與壽司郎聯手，為消費者送上新春開運好氣色。圖／台灣三得利提供

姐妹們快揪吃！農曆春節將至，台灣市佔率第一日本膠原蛋白品牌蜜露珂娜與壽司郎聯手，要為消費者送上新春開運好氣色，自2月5日至2月18日完成活動指定條件，即有機會抽蜜露櫻花3入體驗組2盒（市值330元）及內外美麗組（市值3230元）。蜜露珂娜更於壽司郎祭出新春獨家優惠，活動期間至全台壽司郎店內用餐，即可享蜜露珂娜櫻花3入體驗組限時體驗價99元（原價165元）。

新春連假即將來臨，返鄉拜年、春節出遊好氣色必不可少，深獲台日女性好評的三得利健益旗下蜜露珂娜膠原蛋白內含專為台灣女性打造的「活妍三重精華+」，提供有效膠原蛋白補充解方，輕鬆打造新年走春澎潤透亮元氣美。不僅如此，蜜露珂娜更伴隨好聞淡奶香，適合加入咖啡、食品使用，為肌膚注入龍年新春好氣色，用開運美肌迎接整年好運。

2月5日至2月18日於台灣壽司郎官方粉絲專頁按讚並拍下店內蜜露珂娜活動樣品牌照片，將照片上傳至粉絲專頁活動貼文留言處並標記2位朋友，即有機會抽中限量蜜露珂娜櫻花3入體驗組2盒（蜜露珂娜膠原蛋白6日份，市值330元）及內外美麗組（蜜露珂娜膠原蛋白15日份、麗芙緹膠原精華飲10日份、蜜得絲多效極妍鎖濕菁華 20ML，市值3,230元），輕鬆營造走春好氣色。

蜜露珂娜X壽司郎聯手開運，免費抽市值3000元限量體驗組。圖／台灣三得利提供
蜜露珂娜X壽司郎聯手開運，免費抽市值3000元限量體驗組。圖／台灣三得利提供
2月5日至2月18日完成活動指定條件，即有機會抽蜜露櫻花3入體驗組。圖／台灣三得利提供
2月5日至2月18日完成活動指定條件，即有機會抽蜜露櫻花3入體驗組。圖／台灣三得利提供

壽司郎 櫻花 膠原蛋白

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