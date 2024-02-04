CITIZEN致敬海王星打造旗艦級表 超帥外觀設計展現霸氣

繼2023年上市的光動能GPS衛星對時「赤星款」腕表，受到市場熱烈迴響後，日本鐘表品牌CITIZEN今年繼續探索宇宙，以「海王星」為靈感，打造全新ATTESA系列GPS衛星對時「海王星款」腕表，以冰藍色作為設計主軸，重現其天體特色。

CITIZEN全新ATTESA系列GPS衛星對時「海王星款」腕表，設計致敬羅馬神話中的海神涅普頓（Neptune，或稱Poseidon），搭載品牌目前最高階的F950石英機芯，只需3秒就能完成訊號接收並校時。利用招牌「超級鈦」材質製成表殼與表鍊，提供輕盈、舒適的配戴手感，並藉由冰藍色表盤與香檳金表圈、指針及時標相襯，塑造出星體光芒千變萬化情景。底蓋上更有呼應海神涅普頓三叉戟「♆」符號、湧泉之水的線條及文字「Power of Neptune」凸顯品牌對宇宙遼闊想像。

G-SHOCK旗下以精湛的工藝技術聞名頂級MR-G系列，呈現以輕量化且高硬度的Ti64鈦合金打造的B5000R腕表，通體黝黑外觀就是大寫的帥氣。圖／CASIO提供

另外，G-SHOCK旗下以精湛的工藝技術聞名頂級MR-G系列，則呈現以輕量化且高硬度的Ti64鈦合金打造的B5000R腕表，通體黝黑外觀就是大寫的帥氣。G-SHOCK維持旗艦腕表水準，表圈部分由25個獨立零件精心組成，且在組裝前皆經過仔細拋光，即使是凹刻部分也能有著細膩表面處理，而且頂部則是由COBARION®合金製成，其硬度約為純鈦四倍，亮度媲美白金，不僅提供全方位防護，同時也增添質感。表殼採用黑色DLC類鑽碳塗層，側邊按鈕則經過金色IP處理，並在表面也點綴金色元素，由黑、金對比呈現「絕對強悍」品牌精神。

CITIZEN全新ATTESA系列GPS衛星對時「海王星款」腕表，設計致敬羅馬神話中的海神涅普頓，並搭載品牌目前最高階的F950石英機芯。圖／CITIZEN提供

CITIZEN ATTESA系列GPS衛星對時「海王星款」F950 CC4054-68L腕表，鈦金屬表殼、表鍊，約86,800元。圖／CITIZEN提供