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2024秋冬巴黎時裝周看點！3大話題品牌回歸、新設計師繳出首季作品

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Off-White自2023年3月後，就不再舉辦實體時裝秀。不過此次在創意總監Ibrahim Kamara的領軍下，同時於巴黎時裝周發表全新男、女裝系列。圖／Off-White提供
Off-White自2023年3月後，就不再舉辦實體時裝秀。不過此次在創意總監Ibrahim Kamara的領軍下，同時於巴黎時裝周發表全新男、女裝系列。圖／Off-White提供

2024秋冬巴黎時裝周即將於今年2月底登場，在為期9天的行程中，預計有109家時裝公司參加，並會有多達71場時裝秀及38場靜態展示會。除了Dior、Saint Laurent、Chanel和Louis Vuitton、Hermes等一線精品依舊吸引人關注之外，不可錯過的還有Lacoste、Off-White與Vetements都將在這季重返巴黎時裝周。

首先是創辦人Virgil Abloh病故後，聲勢就大不如前的Off-White自2023年3月後，就不再舉辦實體時裝秀。不過此次在創意總監Ibrahim Kamara的領軍下，同時發表全新男、女裝系列。再次舉辦時裝秀對於Off-White來說也是一個關鍵期，因為近年的時尚環境轉變，消費者不再有相對的忠誠度，因此要重新恢復往日榮光是一項巨大的挑戰。重返時裝周的還包括了Lacoste，上一次在巴黎展示新系列服裝，已經是2021年9月了。品牌創意總監Pelagia Kolotouros在接受媒體採訪時，則提到將為品牌帶來女性氣質的新風貌，展示更貼身輪廓，同時擁抱法國傳統的設計。讓人期待的還有Guram Gvasalia操刀設計的高端潮牌Vetements將於3月1日登場。

巴黎時裝周的看點還包括曾任JW Anderson成衣部門主管的Seán McGirr在Alexander McQueen的首秀。圖／Alexander McQueen提供
巴黎時裝周的看點還包括曾任JW Anderson成衣部門主管的Seán McGirr在Alexander McQueen的首秀。圖／Alexander McQueen提供

另外，此次巴黎時裝周的看點還包括曾任JW Anderson成衣部門主管的Seán McGirr在Alexander McQueen的首秀，業界熱切期待他將如何改變前任設計師Sarah Burton自2010年就定義的品牌形象。而Chloé在近期更新品牌Logo象徵即將重新出發之外，也為新任設計師Chemena Kamali的首季2024年秋冬系列暖身，讓人期待她將會為品牌帶來怎樣的新氣象。

Chloé新任創意總監Chemena Kamali首季2024年秋冬系列作品將登場，讓人期待她將會為品牌帶來怎樣的新氣象。圖／Chloé提供
Chloé新任創意總監Chemena Kamali首季2024年秋冬系列作品將登場，讓人期待她將會為品牌帶來怎樣的新氣象。圖／Chloé提供

Lacoste上一次在巴黎展示新系列服裝，已經是2021年9月了。圖／摘自facebook
Lacoste上一次在巴黎展示新系列服裝，已經是2021年9月了。圖／摘自facebook

睽違一整年，Guram Gvasalia操刀設計的高端潮牌Vetements將於3月1日登場。圖／摘自instagram
睽違一整年，Guram Gvasalia操刀設計的高端潮牌Vetements將於3月1日登場。圖／摘自instagram

設計師 品牌 巴黎

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