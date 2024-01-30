adidas攜手時尚品牌Malbon Golf 重現傳奇明星復古著裝風格

adidas Golf攜手時尚品牌Malbon Golf以傳奇歌手與演員的平克勞斯貝（Bing Crosby）的穿衣風格為靈感，結合機能與實用性，打造出雋永又帶復古格調的全新聯名Crosby系列服飾、鞋款，向高爾夫時尚致敬。

平克勞斯貝被認為是首位跨多媒體明星，在唱片、廣播和電影領域皆有涉獵，成為二十世紀最重要和最有影響力的人物之一。不僅如此，熱愛高爾夫球運動的平克勞斯貝自創了Crosby Clambake友誼賽，更被視為現代PGA巡迴賽規則的啟蒙者，連同他自己也是位業餘賽的好手，因此adidas Golf與時尚品牌Malbon Golf聯名系列，才會以他的著衣風格為靈感而設。

adidas x Malbon聯名系列MC80鞋，8,690元。圖／adidas Golf提供

於是Crosby系列以圍繞Clambake友誼賽時期，也就是1940年代的裝扮為設計主軸，結合adidas技術與材質，呈現風格與性能兼具的現代服飾。男裝包括POLO衫、壓褶短褲、針織衫、針織外套、西裝套裝以及40年代經典開襟衫；女裝部分提供連身裙、短袖POLO衫、寬袖套頭衫及合身寬褲，裝飾菱格圖案。除了聯名服裝，還推出Stan Smith Golf以及結合性能與時尚元素的MC80兩款限量鞋款，提供球友嶄新選擇。

PUMA Golf推出限量版「L」拉海納高爾夫球帽，並將銷售收益捐贈予茂宜聯合勸募會 (Maui United Way)。圖／PUMA提供

在2023年8月的夏威夷茂宜島野火災情，導致目前仍有超過6,000名倖存者暫住於飯店中，島上重建之路漫長。於是PUMA Golf為表達對當地災後重建的重視與支持，推出限量版「L」拉海納高爾夫球帽，並將其全球銷售收益捐贈予茂宜聯合勸募會 (Maui United Way)，號召眾人為夏威夷拉海納社區居民籌募重建資金。

adidas x Malbon聯名系列男針織外套，7,690元。圖／adidas Golf提供

adidas x Malbon聯名系列STAN SMITH鞋，4,990元。圖／adidas Golf提供

adidas x Malbon聯名系列帽，1,090元。圖／adidas Golf提供