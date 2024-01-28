想紅想瘋了？民眾拍片「偷吃商品再放回架上」 全聯：將採法律行動

部分民眾為了想在社群平台吸引目光搏版面，無所不用其極，不僅不在意社會觀感，甚至犯法也在所不惜。近日有位自稱從電影演員轉換跑道的社群經營者，就陸續在家樂福、全聯賣場直接拆封吃喝架上商品再放回，鬧事過程拍攝放上網，邊拍還邊笑表示「反正不會被發現」。

全聯表示，「該網友於門市將未結帳之商品逕行拆封試吃、試飲，並將開封後之商品放回架上，過程拍攝影片並上傳網路一事。該行為已觸法，本公司已將相關事證錄影存證並交由公司法務，為維護賣場秩序及安全，提供顧客安心購物環境，將採取法律行動，藉此導正不良風氣，也在此呼籲切勿模仿、以身試法。」針對賣場管理，全聯也表示，門市貨架商品採專人分區管理，門市人員每日會多次巡檢賣場商品，採高標準商品管理作業，提供消費者安心的購物環境。

家樂福則回應，「對此不良行為一律收集證據與行為影像後報警依法處理，並且不接受和解以示對此行為嚴正看待，並維護消費者權益。」