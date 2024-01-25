歲末迎新試手氣！SOGO限時3天推逾萬個福袋抽黃金 僅花百元再抽萬元

遠東SOGO台北店、天母店即日起至2月14日歲末迎新Sale檔期展開，聯手10大銀行推出最高回饋8％起，初一至初三期間還有1,000元起、逾萬個福袋讓消費者試手氣，還能再抽郵輪、黃金、iPhone 15 Pro Max等福袋大獎。

SOGO台北店今年初一至初三推出逾萬個福袋提供消費者搶購，期間至SOGO台北店購買福袋商品，即可憑電子發票及銷貨明細與福袋商品上的「購買憑證」兌換刮刮卡一張，有機會刮中限定大獎，包括初一大獎「歌詩達郵輪豪華日本之旅5天4夜雙人行」、初二限定「iPhone 15 Pro Max 256G」、初三限定「ASUS ROG Ally電競掌機」。

初一至初三再加碼抽市價約48,800元的金龍擺件，每天抽出一名。另外，台北店各業種在指定期間，消費滿額再抽獎，大獎有周大福龍年生肖黃金擺件、apple watch SE（44mm/GPS）、PHILIPS智慧萬用鍋等實用好禮。

SOGO天母店初一、初二主打ONLY SOGO品牌福袋，千元鈔票有機會抽中價值89,800元璽星鑽墜、Garmin萬元智慧腕表、龍年金墜飾、Coach單肩包、iPhone等大獎。全館消費5000元另可參加新春抽抽樂，初一限定大獎為周大福龍年生肖擺件、初二為台北美福大飯店一泊一食住宿券等。另外，只要花100元，有機會將1萬元SOGO商品券帶回家，每日限量200份。

另外，全台遠東百貨2024龍年福袋共計有6,300份福袋，因應各地消費習慣，有自即日起預購，也有大年初一現場銷售，遠百花蓮則是預購和大年初一現場買都有名額。

東區新光三越DIAMOND TOWERS開幕後迎來首次春節，特別準備了「新年鑽屬福箱」，於大年初一上午10點現場販售，只要以100點skm points點數＋skmpay支付2,000元，即可購入DORIS 24吋行李箱＋BLUE ELEPHANT太陽眼鏡、總價值7,560元，另外抽價值高達33萬8,000元的Vivienne Diamant SWEET二克拉鉑金鑽戒、SEIKO Prospex SRPG19K1機械表、PlayStation®5 (slim) 光碟版，以及Restaurant A 雙人午間套餐等。福箱限量100份，現場售完為止。