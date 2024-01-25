SOGO大巨蛋今年開出兩區 黃晴雯強調：會超乎大家想像

遠東SOGO百貨2023營業額再創新高，SOGO董事長黃晴雯今天指出，SOGO去年在沒有拓點的情況下，營業額來到歷史新高528億（含稅），較前年480億，有10％成長。另外，也帶來SOGO CITY大巨蛋最新進度，今年五月D區14家餐廳會開出來，接著8月再開出C區地下街，接著明年5月開影城、8月則開出零售。黃晴雯也跟團隊強調，既然SOGO要做地下街，就要做台灣史上最棒的一條地下街。SOGO在大巨蛋的呈現與向上提升，會超乎大家想像。

黃晴雯指出，SOGO大巨蛋D區14家餐廳，會看到很多全台首家、全台北首家餐廳，當中有全天候、有的營業到凌晨，會充分利用這塊空間，發展台北夜經濟，各餐廳各有特色，繁花齊放。明年5月有影城、8月會開零售，影城一樓會有國際大品牌、頂樓會有餐廳。

SOGO去年台北大店（忠孝、復興、敦化）營業額達342億，天母店業績也突破50億，新竹店去年業績突破65億。復興館2023年業績198.5億（億），從去年周年慶結束，復興館馬上進行三、四、五樓大串連改裝，五樓將在今年2月1日全開、2月3日開出四樓，三樓於六月上旬陸續開，三樓全開會落在2025第三季。

復興館店長許淑賢表示，2023年復興館表現非常好，我們會再強化優勢。這次三個樓層改裝，主要擴張精品樓層、增加品牌數，除了三大精品天王樓面將擴展三個樓層大店，另會拓展輕奢品牌，將成為台北市歐美設計師最齊全的店。