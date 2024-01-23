人潮回來了？台牌女裝與百貨霸主當鄰居 新門市進駐東區黃金店面

繼以休閒服飾為主力的CACO先於台北敦南商圈展店，另一台牌QUEEN SHOP同樣進駐東區黃金店面，打造全新形象概念店，更與百貨霸主復興SOGO比鄰而居，顯見在地時尚品牌的吸金實力。

台灣女裝品牌QUEEN SHOP與CACO和日前美而快集團所開設的UR Living旗艦店一樣，都是自電商起家，站穩線上市場後，才在2010年跨入實體門市經營。而近期開幕，占地兩層樓的０全新形象概念店則落腳於忠孝東路黃金路段，更是品牌全台第33家實體通路門市，與復興SOGO百貨當鄰居，想再擴大市場佔有率的企圖心不言而喻。以日系風格為設計核心，透過平實的價格與舒適面料，創作每個人皆可輕鬆擁有且可隨心搭配的時尚單品，因此深受消費者歡迎。而全新忠孝復興形象概念店的裝潢，便是延續上述精神，空間保留原始建築結構及紋理的手法，以特殊漆、仿石漆牆面與不鏽鋼展架及生黑鐵樓梯，交織出具有通透感的強烈視覺對比。

佔地兩層樓面的QUEEN SHOP忠孝復興形象概念店，與百貨霸主復興SOGO比鄰而居。圖／QUEEN SHOP提供

開幕當天QUEEN SHOP董事長游鎮光、總監李宸安也在現場坐鎮，提到從第一間實體門市至今，全台北、中、南、東部都能看見品牌直營門市。為填補經營空缺，選擇進駐台北東區商圈，同時也觀察到疫情後，不只西門町逛街人流直線上升；過去一度移轉到信義區的購物客群，因為新百貨開設也逐漸回籠，看好商圈有望復甦，因此搶先在此刻成立新門市。董事長游鎮光還表示，「今年QUEEN SHOP展店腳步持續，目標為40家實體門市」。

婁峻碩擔任QUEEN SHOP忠孝復興形象概念店一日店長。圖／QUEEN SHOP提供