快訊

一手打造彩虹眷村…台中彩虹爺爺101歲 下午用餐後突然離世

竹市前文化局長錢康明去年遭去職 市府今宣布最新人事

不聽勸闖老虎園區秒後悔「雙手合十求饒」 男掙扎15分鐘遭咬脖慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人潮回來了？台牌女裝與百貨霸主當鄰居 新門市進駐東區黃金店面

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
QUEEN SHOP董事長游鎮光（左）、婁峻碩（中）與總監李宸安，現身忠孝復興形象概念店開幕。圖／QUEEN SHOP提供
QUEEN SHOP董事長游鎮光（左）、婁峻碩（中）與總監李宸安，現身忠孝復興形象概念店開幕。圖／QUEEN SHOP提供

繼以休閒服飾為主力的CACO先於台北敦南商圈展店，另一台牌QUEEN SHOP同樣進駐東區黃金店面，打造全新形象概念店，更與百貨霸主復興SOGO比鄰而居，顯見在地時尚品牌的吸金實力。

台灣女裝品牌QUEEN SHOP與CACO和日前美而快集團所開設的UR Living旗艦店一樣，都是自電商起家，站穩線上市場後，才在2010年跨入實體門市經營。而近期開幕，占地兩層樓的０全新形象概念店則落腳於忠孝東路黃金路段，更是品牌全台第33家實體通路門市，與復興SOGO百貨當鄰居，想再擴大市場佔有率的企圖心不言而喻。以日系風格為設計核心，透過平實的價格與舒適面料，創作每個人皆可輕鬆擁有且可隨心搭配的時尚單品，因此深受消費者歡迎。而全新忠孝復興形象概念店的裝潢，便是延續上述精神，空間保留原始建築結構及紋理的手法，以特殊漆、仿石漆牆面與不鏽鋼展架及生黑鐵樓梯，交織出具有通透感的強烈視覺對比。

佔地兩層樓面的QUEEN SHOP忠孝復興形象概念店，與百貨霸主復興SOGO比鄰而居。圖／QUEEN SHOP提供
佔地兩層樓面的QUEEN SHOP忠孝復興形象概念店，與百貨霸主復興SOGO比鄰而居。圖／QUEEN SHOP提供

開幕當天QUEEN SHOP董事長游鎮光、總監李宸安也在現場坐鎮，提到從第一間實體門市至今，全台北、中、南、東部都能看見品牌直營門市。為填補經營空缺，選擇進駐台北東區商圈，同時也觀察到疫情後，不只西門町逛街人流直線上升；過去一度移轉到信義區的購物客群，因為新百貨開設也逐漸回籠，看好商圈有望復甦，因此搶先在此刻成立新門市。董事長游鎮光還表示，「今年QUEEN SHOP展店腳步持續，目標為40家實體門市」。

婁峻碩擔任QUEEN SHOP忠孝復興形象概念店一日店長。圖／QUEEN SHOP提供
婁峻碩擔任QUEEN SHOP忠孝復興形象概念店一日店長。圖／QUEEN SHOP提供

QUEEN SHOP忠孝復興形象概念店空間保留原始建築結構及紋理的手法，以特殊漆、仿石漆牆面與不鏽鋼展架及生黑鐵樓梯，交織出具有通透感的強烈視覺對比。圖／QUEEN SHOP提供
QUEEN SHOP忠孝復興形象概念店空間保留原始建築結構及紋理的手法，以特殊漆、仿石漆牆面與不鏽鋼展架及生黑鐵樓梯，交織出具有通透感的強烈視覺對比。圖／QUEEN SHOP提供

品牌 東區 SOGO

延伸閱讀

桃園復興下雪路滑1重機跌倒輕傷 警方管制上山追雪車輛

桃園復興下雪停課校園白色世界 老師堆雪人分享雪景

桃園強烈低溫復興下雪 大園40歲中年男路倒死亡

桃園復興下雪白色美景 張善政：上山交通管制應變防災

相關新聞

喝咖啡玩刮刮樂「抽特斯拉」！紅菓首創 用色票選咖啡

農曆新年將至，咖啡禮盒不僅送禮優雅，還能抽大獎送汽車！源自台中的咖啡品牌「紅菓咖啡」除了以色票咖啡聞名，今年特別推出以獨...

搶眼、實用又討喜！Gianni Chiarini春季新包款 滿足消費者期待

2月既是迎接春天，也是農曆新年到來，輕奢袋包品牌Gianni Chiarini因應換季和開春外出搭配需求，推出應景的金、紅配色款式，更有呼應年度代表色的柔桃、粉橘色調設計，一次滿足消費者對於袋包搶眼又實用的期待。

韓韶禧、安雅、娜塔莉組仙女團看DIOR秀 蕾哈娜現驚喜

Dior 2024年春夏高級訂製系列在羅丹美術館的花園裡展出。延續女裝系列創意總監Maria Grazia Chiuri...

全台最迷你的誠品書店 落腳林懷民祖厝新港培桂堂

全台最迷你的誠品書店！誠品書店應新港文教基金會邀請，2024年新春將於嘉義縣定古蹟，亦是雲門舞集創辦人林懷民家族祖厝「培...

潮鞋聯名KENZO、跨界紐約時裝品牌 搶手貨台灣也買得到！

想要入手KENZO聯名ASICS潮鞋，或是HOKA與紐約時裝品牌Winnie New York的搶手鞋，那就記好1月26日與2月3日這兩個日期，因為台灣也買得到！

落日飛車國國教你做iPhone手機鈴聲 蘋果Today at Apple開課免費報名

寒假開跑，快來點有趣的活動充實新年假期！蘋果直營店特別在農曆新年期間推出一系列「Today at Apple」創造力課程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。