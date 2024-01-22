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CHARLES & KEITH攜手前衛風格設計師 打造搶眼「刺蝟」芭蕾舞鞋、手提袋

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CHARLES & KEITH x Chet Lo限定系列，日前也搶先在英國時尚大獎上曝光。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH x Chet Lo限定系列，日前也搶先在英國時尚大獎上曝光。圖／CHARLES & KEITH提供

聯名款絕對是CHARLES & KEITH最值得入手的系列！如同此次與前衛設計師Chet Lo合作的鞋款與包包，讓消費者也能跟水原希子、Zendaya、Dua Lipa、Kylie Jenner和Doja Cat等名人擁有相同風格產品。同時聯名限定系列產品，獨特外觀，大大顛覆了過去消費者對於品牌印象， 想嚐鮮的人不容錯過。

【誰是Chet Lo？】

來自紐約的亞裔設計師Chet Lo於2015年至倫敦聖馬丁學院求學， 深迷於紡織品的他開始探索創新的織品技術，以及如何能為時尚界注入各項發展性。首發個人系列即備受肯定，隨後更入選為Fashion East 年輕新晉設計師之列成功加入英國時裝協會NEWGEN人才甄選計畫，作品曾登上各大時尚雜誌。Chet Lo最招牌的風格就是利用紡織技術，讓面料呈現如同刺蝟一般的立體造型，並裁製成不同服裝，極具辨識度。

來自紐約的亞裔設計師Chet Lo最招牌的風格就是利用紡織技術，讓面料呈現如同刺蝟一般的立體造型，並裁製成不同服裝，極具辨識度。圖／CHARLES & KEITH提供
來自紐約的亞裔設計師Chet Lo最招牌的風格就是利用紡織技術，讓面料呈現如同刺蝟一般的立體造型，並裁製成不同服裝，極具辨識度。圖／CHARLES & KEITH提供

【聯名限定系列】

靈感來自Chet Lo的招牌風格，選用亮眼色調，像是充滿熱情紅色來自設計師的亞裔家庭背景、大膽桃紅色代表著喚醒正能量，為作品注入激勵人心的氣勢；而黑色則是承載別緻又摩登的現代氛圍，表達了時尚單品的獨特價值。於是CHARLES & KEITH經典厚底穆勒鞋與綁帶芭蕾舞平底鞋皆採用特殊針織面料，透過張力滿點的立體釘設計，賦予前衛個性造型。尖頭後繫帶高跟鞋，同樣採用立體釘型設計於飽和色楔形跟上，揉合了野性與優雅。

CHARLES & KEITH x Chet Lo限定系列立體釘後繫帶高跟鞋，3,190元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH x Chet Lo限定系列立體釘後繫帶高跟鞋，3,190元。圖／CHARLES & KEITH提供

不僅如此，Chet Lo還透過亮面金屬手提把、可拆卸的立體釘調飾等獨創設計，運用在手提包和肩背包上發揮創意。同時不可錯過的還有立體釘髮箍，呈現復古未來美學形象，為優雅日常增添時尚趣味。值得一提的是CHARLES & KEITH x Chet Lo限定系列，日前也搶先在英國時尚大獎上曝光，並預計在1月23日正式上架販售 。

聯名款絕對是CHARLES & KEITH最值得入手的系列，如同此次與前衛設計師Chet Lo合作的鞋款與包包。圖／CHARLES & KEITH提供
聯名款絕對是CHARLES & KEITH最值得入手的系列，如同此次與前衛設計師Chet Lo合作的鞋款與包包。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH x Chet Lo限定系列立體釘髮箍，990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH x Chet Lo限定系列立體釘髮箍，990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH x Chet Lo限定系列立體釘肩背包，3,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH x Chet Lo限定系列立體釘肩背包，3,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH x Chet Lo限定系列厚底穆勒鞋，2,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH x Chet Lo限定系列厚底穆勒鞋，2,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH x Chet Lo限定系列立體釘後繫帶高跟鞋，3,190元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH x Chet Lo限定系列立體釘後繫帶高跟鞋，3,190元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH x Chet Lo限定系列立體釘手提包，3,190元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH x Chet Lo限定系列立體釘手提包，3,190元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH x Chet Lo限定系列芭蕾舞平底鞋，2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH x Chet Lo限定系列芭蕾舞平底鞋，2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供

設計師 亞裔

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