小心刷錯卡白買一場！百貨量販店採買年貨注意「3大規定」

不想出國，想留在台灣逛街採買年貨的民眾，有一堆的信用卡回饋優惠可選，現在各大信用卡發卡行都推出分期現金回饋優惠，但提醒民眾注意「是否限量、是否要事先登錄、使用期限」3大規定，免得沒看清楚刷錯卡，等於「白買一場」。

以量販店來看，玉山的家樂福聯名卡已突破百萬張，玉山銀亦主推家樂福聯名卡打優惠牌，直至2月5日之前，持玉山家樂福聯名卡至家樂福量販店單筆刷滿2500元以上，即贈家樂福100元現金折價券，回饋率約當4%。

另外，綁定家樂福錢包累積刷滿10000元、30000元，可再加碼回饋2%、3%消費金額的家樂福即享券。

在簽帳金額、流通卡量及有效卡量都居冠的中信銀，從1月10日至2月22日也在家樂福、大潤發、愛買等大型量販都有推出分期消費最高1200元回饋，另外在UNIQLO、NET、迪卡儂等實體門市，單筆滿3000元回饋最高3%。

國泰世華靠CUBE卡為2023年全年簽帳金額前二強，此次農曆春節前，也提供年貨採買與購物的全方位優惠，其中而在量販店採買年貨上，透過刷CUBE卡在全聯、家樂福最高均可得13%的優惠，優惠期限分別至2月4日或3月31日止。

富邦銀行的Costco聯名卡累積已有210萬張，在年貨採買上，可享好市多線上購物3%、賣場消費2%，一般消費1%好多金回饋通通無上限；另外永豐銀至2月22日於家樂福、大潤發和愛買刷永豐信用卡，特定商品單筆消費分期滿額享最高送1400元現金抵用券。

在百貨通路上，中信銀全面對全台的新光三越、SOGO、遠東百貨等20多家指定百貨回饋大放送，滿額最高回饋8%，此外，像至3月底止，誠品線上刷中信卡單筆分期滿2500元享150元刷卡金，回饋率約6%；另外，直至3月底止，對康是美和屈臣氏在每星期的特定日對達近千元的消費，都有約當10%的現金回饋，但有回饋上限。

而在百貨通路上，玉山旗下全部的玉山卡別，在新光三越、遠東百貨、SOGO這些通路，也都有優惠折扣。像是新光三越至2月25日止，玉山信用卡使用skm pay滿額最高滿7%現金回饋、點數回饋；遠東百貨至2月21日止，單筆分期滿10000元就享4%十足抵用券回饋；遠東SOGO則至2月14日止，歲末促刷滿額最高回饋8%電子抵用券。

國泰世華銀的CUBE卡給回饋不手軟，除了大多數的消費都有3%的小樹點回饋之外，在遠東SOGO、新光三越兩大百貨通路，刷CUBE卡滿額最高分別享12%、10%的回饋，活動期間分別從1月20日至2月14日，1月18日至2月25日。

台新銀行的年貨採購，則首推玫瑰Giving卡，國內節假日及海外天天皆享最高3%現金回饋，平日消費不僅享最高1%回饋無上限，消費滿額還享居家清潔服務，想要過年免費大掃除的卡友就可多加利用。

同樣有「除舊布新」概念服務的，還有玉山銀行，主打特力屋和IKEA兩大通路，其中，IKEA單筆分期滿 20000元以上，贈400元刷卡金，單筆分期滿 50000元以上贈1000元刷卡金。

中信銀則是至1月28日止，在全國電子刷中信卡分期滿額送最高1500元折價券，另外至2月21日止，三創生活刷中信卡分期滿額送最高900元抵用券；3月31日止於指定汽車百貨、購車保修刷中信卡分期消費且完成登錄，享刷卡金最高1500元回饋。