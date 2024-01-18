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新春採購SOGO台北店10大銀行刷好康 指定業種5000送400

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO新年特別企畫進入AR虛擬世界，拿起手機立即展開實境體驗，「喵!巨大七福招財貓」矗立門前迎賓，讓民眾拍照合影。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO新年特別企畫進入AR虛擬世界，拿起手機立即展開實境體驗，「喵!巨大七福招財貓」矗立門前迎賓，讓民眾拍照合影。圖／遠東SOGO提供

迎接過年採購潮，遠東SOGO台北店1月20日起至2月14日推出「歲末迎新sale」，攜手10大銀行推出最高8%回饋，男女裝、女鞋、化妝品、家用、藝品、寢具、玩具等當日單卡刷卡累計滿5,000元送400元電子抵用券；珠寶黃金、家電、3C、食品名店滿10,000元送400元電子抵用券、指定精品滿20,000元送1,500元電子抵用券，另外，刷指定銀行信用卡再享SOGO電子商品券、12期分期0利率等好康，國泰世華CUBE卡享最高12%回饋，讓消費者精省一波買得更開心。

過年走春當然要亮眼出門，無論是男女服飾配件、美妝新品、家電寢具用品以及出遊裝備等到百貨一站搞定，加上現正值換季前眾多商品折扣下殺，再搭配SOGO與指定銀行推出刷卡回饋，讓年終獎金的購物價值再放大。

忠孝館、復興館家電寢飾區同步推出「頂級消費禮」，指定日期消費達指定門檻即有機會獲贈dyson吸塵器、空氣清淨機、煤油爐、SOGO商品券等。敦化館推出「龍華富貴全館加碼贈」，活動期間持快樂購卡於指定精品消費滿38,000元送1,000元電子抵用券，用精品犒賞自己一年的辛勞。

喜迎2024龍年，遠東SOGO新年特別企畫，只要拿起手機就能進入AR虛擬世界展開實境體驗，像是「喵！巨大七福招財貓」矗立門前迎賓，讓逛街民眾合影招福。夜晚的SOGO星空更熱鬧，「AR Air Show」1500架AR模擬無人機躍動在天空，巨龍穿梭帶來絢麗獨特的煙火秀，絕對吸引眼球。

忠孝館2月1日起帶來深受兒童喜愛的「汪汪隊立大功賀新春」，跟汪汪隊總部合影再享各式打卡、集章好禮；復興館則自2月8日起於9樓中庭展出「化石博覽會角頭來了」，現場集結上百種珍稀化石、古生物展品，歡迎大小朋友一起進入考古世界；敦化館邀請台灣紙雕藝術大師洪新富展出最新創作「龍舞迎春」，讓民眾近距離欣賞大師創作。

SOGO大門前出現七福招財貓迎賓，拿起手機就能立即展開實境體驗。圖／遠東SOGO提供
SOGO大門前出現七福招財貓迎賓，拿起手機就能立即展開實境體驗。圖／遠東SOGO提供
忠孝館周大福龍騰四海黃金擺件金重約3兩起，售價43萬1,500元起。圖／遠東SOGO提供
忠孝館周大福龍騰四海黃金擺件金重約3兩起，售價43萬1,500元起。圖／遠東SOGO提供
復興館iRobot Roomba Combo j7＋掃＋拖二合一機器人原價62,880元，特價34,999元，購機再折5,000元。圖／遠東SOGO提供
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忠孝館、復興館ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露限量版50ml，售價4,350元，加贈年輕無敵膠原晚霜30ml＋好運龍總來發財金。圖／遠東SOGO提供
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復興館MaxMara龍年Max印花長洋裝，售價61,900元。圖／遠東SOGO提供
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忠孝館組曲軍裝風造型大衣原價15,800元，特價12,600元。圖／遠東SOGO提供
忠孝館組曲軍裝風造型大衣原價15,800元，特價12,600元。圖／遠東SOGO提供
敦化館MOSCHINO泡泡龍針織洋裝售價36,500元。圖／遠東SOGO提供
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SOGO 化石

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