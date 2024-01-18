家樂福新年福袋200元有找 抽總價值280萬旅遊玩樂大獎

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福今年首推新年、開工雙福袋，袋內商品就很超值，刮刮卡還有機會抽驚喜大獎。記者黃筱晴／攝影
家樂福今年首推新年、開工雙福袋，袋內商品就很超值，刮刮卡還有機會抽驚喜大獎。記者黃筱晴／攝影

家樂福新年「2024福氣龍來」福袋超實惠，大年初一（2月10日）上午10點於全台量販/超市分店開賣，每袋198元，除了開袋即得總價值超過500元的零食、餅乾、飲料、麵類、罐頭與家樂福自有品牌等隨機挑選商品，並內附刮刮卡1張，有機會抽中價值近30萬全台環島、跳島住1年，以及羅馬、米蘭雙人行大獎，福袋全台限量12,000份，量販店預計每店100份，超市店預計10～30份。

家樂福龍年福袋端出總價值280萬旅遊玩樂大獎，今年刮刮卡玩法有別於以往，採取1卡2種玩法，刮開刮刮卡上的抽獎序號，2月15日前至活動網頁登錄抽獎序號並完成相關資料填寫，就有機會獲得全台環島/跳島住1年，以及羅馬、米蘭雙人行等旅遊大獎；另外，刮開刮刮卡上的「您的號碼」，對中刮刮卡上的「幸運號碼」、「特別號」，再享國旅行程、渡假飯店住宿券、餐券等好禮。

為方便顧客搶購福袋，今年更特別增加「家樂福線上購物」可於1月29日11:00至12:00限時早鳥預購活動，線上購物福袋售價288元，除了總價值超過500元商品，還有家樂福家速配折扣碼1組，享指定商品滿688元可現折168元優惠，限量2,400份，每會員帳號限購1份，可於大年初二（2月11日）上午10:00至大年初五2月14日21:00期間至下單時所指定店別領取福袋。

家樂福也預告，將於開工日推出獨家IP授權「艾絲樂小兔美妝開工福袋」，共推出紫色及粉紅色2款，每份售價399元，每位顧客限購1份，內有9樣知名品牌美妝保養品，總價值超過1,680元，買到賺到，內附刮刮卡還有機會刮中虹夕諾雅谷關酒店住宿券。2月15日中午12:30在全台家樂福量販/超市店開賣，全台限量5,000份，量販店約30～50份，超市店約8份，美妝控不能錯過。

「艾絲樂小兔美妝開工福袋」每份售價399元，內含總價值超過1,680元的美妝保養品。記者黃筱晴／攝影
「艾絲樂小兔美妝開工福袋」每份售價399元，內含總價值超過1,680元的美妝保養品。記者黃筱晴／攝影
家樂福龍年福袋每袋198元超實惠，開袋即得總價值超過500元的零食、餅乾、飲料、麵類、罐頭等實用商品，並內附刮刮卡1張。記者黃筱晴／攝影
家樂福龍年福袋每袋198元超實惠，開袋即得總價值超過500元的零食、餅乾、飲料、麵類、罐頭等實用商品，並內附刮刮卡1張。記者黃筱晴／攝影
家樂福龍年福袋每袋商品組合不盡相同，開袋有驚喜，刮刮卡還有2種玩法，對獎機會更多。記者黃筱晴／攝影
家樂福龍年福袋每袋商品組合不盡相同，開袋有驚喜，刮刮卡還有2種玩法，對獎機會更多。記者黃筱晴／攝影
「艾絲樂小兔美妝開工福袋」有機會刮中虹夕諾雅谷關酒店住宿券。記者黃筱晴／攝影
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