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百福匯聚、富裕滿盈 2024百富春節限定禮盒登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
百富21年波特桶PortWood雅致禮盒包裝，以高年份金獎好禮表心意，建議售價7,800元。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富21年波特桶PortWood雅致禮盒包裝，以高年份金獎好禮表心意，建議售價7,800元。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

農曆春節將至，象徵著團圓和喜悅的佳節即將拉開序幕。2024百富春節限定禮盒，取百富象徵「百福匯聚、富裕滿盈」的好兆頭，禮盒設計優雅大器，以細緻燙金工藝，層層堆疊呼應金色麥浪、豐收富饒的意涵，象徵新龍年豐厚收穫的祝福。

「百富 12 年雙桶單一麥芽威士忌」以西班牙雪莉酒桶二次熟成，匯聚兩種不同橡木桶的風味，賦予更加豐富圓潤滋味。傳統橡木桶的柔和口感，疊加雪莉桶的豐富深邃，蜂蜜和香草的層次鋪陳，滑順芳醇。

百富12年雙桶DoubleWood單一麥芽威士忌禮盒，建議售價1,520元。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富12年雙桶DoubleWood單一麥芽威士忌禮盒，建議售價1,520元。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌」完美揉合波本桶與蘭姆桶特色，過桶帶來滿溢的熱帶水果風情，口感豐富，帶有香甜又綿密的太妃糖甜味和水果香氣。口感圓潤柔和的香草、果味調性，隨時間不斷散發，餘韻柔和悠長。

百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌禮盒，建議售價2,130元。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌禮盒，建議售價2,130元。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「百富21年波特桶PortWood單一麥芽威士忌」是第五任首席調酒師大衛史都華引以為傲的代表作之一，他私心最喜愛的酒款；歷年參加各種國際烈酒競賽，連續六年獲得金獎殊榮，成為得過最多次最高首獎的酒款，可見其風味的卓越非凡。加上雅致的禮盒包裝，精心挑選一份禮物傳達對佳節的祝福，展現出真摯情意與獨到品味。

「百富21年波特桶PortWood單一麥芽威士忌」，在傳統橡木桶中熟成21年，再精選來自葡萄牙、熟成過高年份波特酒的橡木桶進行過桶，酒液更添醇厚、圓潤，在百富經典特色之上，風味更加飽滿、層次豐富，帶有成熟葡萄乾、蜂蜜與香料的細膩香氣，口感猶如奶油絲綢般的滑順，尾韻優雅悠長。

百富新年限定禮盒，主要於全台私藏酒窖、特選菸酒專賣店、家樂福、大潤發、全聯販售，實際販售狀況以各門市、店家為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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